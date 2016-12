27719274702048334983Ha arribat el moment. Les boles de la Grossa de Cap d’Any 2016 comencen a rodar. Els estudis de TV3 són l'escenari de la quarta edició del sorteig. La principal novetat d’enguany ha estat que s'han pogut adquirir bitllets fins a una hora abans, és a dir, les 11.00 hores.Pel que fa a les vendes, enguany el sorteig ja ha distribuït 34 milions d'euros, un 10 per cent de bitllets més que l'any passat. Aquestes xifres mostren una remuntada i imprimeixen optimisme en els organitzadors. A banda, el nombre de números que s'han posat a la venda són 80.000, enlloc dels 100.000.Els premis es podran cobrar durant els 90 dies després de la data del sorteig, és a dir, fins al 31 de març del 2017, a qualsevol oficina de Caixabank, o bé a la seu de Loteria de Catalunya, a la Gran Via 639, de Barcelona. Els números que s’hagin adquirit per Internet es cobraran automàticament al compte des d’on es van adquirir els bitllets.Els premis de fins a 120 euros també es pagaran als punts de venda habituals que actualment venen la resta de productes que comercialitza Loteria de Catalunya i als establiments dels supermercats Bon Preu que tinguin instal·lat el terminal.Per cobrar els premis s’haurà de presentar el bitllet original de la Grossa Cap d’Any. Igualment, tota la informació sobre el cobrament estarà disponible a loteriadecatalunya.cat

