Barcelona donarà la benvinguda del 2017 aquest dissabte amb un innovador espectacle on el públic s'hi sentirà plenament integrat. Es tractarà d'un acte "immersiu" de pirotècnia, aigua, foc i música a l'avinguda Maria Cristina, segons va explicar aquest dijous la directora de Festes de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Marta Almirall, que va descartar revelar com es marcaran les campanades."Es farà d'una forma nova i original que esperem que sorprengui a tots. Serà amb pirotècnia i llums, amb una proposta que acompanyarà molt bé i amb la qual a tots els quedarà molt clar quan hauran de menjar el raïm", va assenyalar en roda de premsa Almirall, qui va ressaltar que aquesta tradició s'explicarà durant l'espectacle per als qui la desconeixen.Acompanyada pel gerent de l'ICUB, Valentí Oviedo, Almirall va destacar que ubicaran part de la pirotècnia i foc als laterals de l'avinguda perquè tots els assistents se sentin partícips de l'espectacle, que té un pressupost de 400.000 euros, semblant al d'anys anteriors però inferior perquè no té actuacions en directe –l'anterior va tenir un cost de 517.000-.L'espectacle culminarà amb uns focs artificials que duraran uns deu minuts durant els quals s'usarà gairebé una tona de pólvora, per la qual cosa la concentració serà més gran que en el piromusical de la festa major, la Mercè, en la qual s'utilitzen 1,5 tones en 30 minuts.Van descartar avançar les mesures de seguretat perquè és un assumpte que no competeix només a l'ICUB, sinó a la ciutat, segons Oviedo, qui, després de ser preguntat pels periodistes, va negar que es registri menys afluència per por a atacs terroristes després dels ocorreguts a altres ciutats europees, per la qual cosa preveuen una xifra de visitants semblant a la de l'any passat, d'unes 70.000 persones.Aquest és el quart any que se celebra el Cap d'Any a l'avinguda Maria Cristina –el segon sense l'Ésser del Mil·lenni-, en què s'usaran 5.000 artefactes pirotècnics amb 980 quilos de pólvora, 35 màquines de projecció de flames i 10.000 metres de cable, en un espectacle en el qual es faran 11.900 tirs de pólvora que il·luminaran el cel de la ciutat."Volem dir al món i als barcelonins que Barcelona també és festiva per Cap d'Any i que celebra aquesta data tan especial", ha destacat Oviedo, que va dir que aquesta edició no té actuacions en directe perquè dóna protagonisme als assistents, a l'arquitectura i la tradició de l'aigua, el foc i la llum, de manera que l'actuació la formaran tots els qui visitin l'avinguda per donar la benvinguda al nou any.

