La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en el moment de la seva arribada Foto: Júlia Abelló

La loteria ha somnrigut a aquesta administració de Salou Foto: Jonathan Oca

Accident a l'N-340 a Torredembarra Foto: Trànsit



La fumera negra provocada per Repsol, el passat 23 de maig Foto: @Joan_Ru_Ca



Fernández, Ballesteros i Prats reafirmant el pacte de govern Foto: Jonathan Oca

Minut de silenci a les portes de l'Ajuntament de Tarragona Foto: Arxiu NacióTarragona

Els Xiquets de Hangzhou celebrant el 3 de 9 amb folre al Concurs de Castells Foto: Júlia Abelló

​Aquest dissabte és l'últim dia de l'any 2016. Per acomiadar l'any com cal, hem preparat un lleuger repàs de tot el que ha succeït durant aquests 365 dies al Camp de Tarragona, que no ha estat poc. L'ajornament dels Jocs Mediterranis, nous investigats en el cas Inipro, la mort a Reus d'una dona per pobresa energètica, els aniversaris de la URV i de l'Hospital Joan XXIII, les reclamacions per la gratuïtat de l'AP-7 per descongestionar l'N-340 i cinc dones mortes per violència masclista, entre els fets més destacats d'enguany.Els treballadors d'Adif a Tarragona han denunciat en moltes ocasions la manca d'inversió de la companyia a la demarcació, així com la falta de personal que pateixen. Les seves demandes van arribar fins al Parlament Europeu el passat 29 de novembre. Després d'aquesta jornada, els treballadors van convocar tres dies de vaga per la Puríssima, amb poca afectació en la circulació.El Pla Director Urbanístic del nou BCN World s'ha aprovat definitivament dos anys i mig després de la presentació de l'ambició projecte al territori. Aquesta setmana ha estat clau perquè el CRT comenci a caminar. Segons el conseller de Territori, Josep Rull, les màquines ja podrien començar a treballar a l'estiu. Generarà un impacte anual al territori entre 3.900 i 5.400 milions d'euros un cop estigui en marxa i està previst que es creïn 12.000 llocs de treball en la fase de construcció del CRT i entre 2.000 i 4.000 per garantir el seu funcionament ordinari.Tarragona ha viscut el millor Concurs de Castells de la seva història, segons els experts. La 26a edició del certamen se la van emportar els Castellers de Vilafranca que es va imposar en un apassionant duel als rosats, a la Colla Vella de Valls. Hi va haver un gran desplegament de mitjans nacionals i internacionals, com Red Bull TV, que va retransmetre en directe l'esdeveniment.Prop de 110.000 persones, segons l'ANC I Òmnium Tarragonès, es van aplegar a la Rambla Nova de Tarragona per celebrar la Diada de Catalunya. Carme Forcadell, presidenta del Parlament, va escollir la capital del tarragonès per participar en la celebració de l'11S, que va venir marcada per la descentralització de la concentració independentista, ja que es va repartir en cinc punts del territori català, com Berga, Barcelona, Lleida, Salt i Tarragona.La regidora de la CUP, Laia Estrada, ha estat condemnada a tres mesos de presó i a pagar una multa conjunta de 2.250 euros, juntament amb altres dos activistes després que el jutge del "cas Bershka" hagi dictat sentència. La cupaire no haurà d'entrar a la presó perquè no té antecedents. La sentència també imposa inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de condemna. Els agents de la Guàrdia Urbana han quedat absolts dels seus delictes. Cal recordar que els fets van passar el 7 de gener del 2009, durant una performance davant algunes botigues de Tarragona amb l'objectiu de denunciar la pressió que exerceix la indústria de la moda sobre les dones. El judici es va celebrar entre el 9 i 10 de novembre d'enguany.Alejandro Fernández es converteix en el nou portaveu del PPC al Parlament de Catalunya. El líder dels populars a Tarragona va renunciar a la seva acta de regidor el passat 29 de novembre i un dia abans, es va acomiadar dels membres del consistori. El primer tinent d'alcalde posava fi així a una etapa de 13 anys com a regidor. L'anunci va arribar després de l'ajornament dels Jocs Mediterranis del 2017. Alguns van considerar que era fugida.El club grana va tancar la temporada 2015-2016 jugant el play-off d'ascens a Primera Divisió contra l'Osasuna, equip que es va imposar als de Tarragona. Els aficionats esperaven l'inici de la nova campanya, la 2016-2017, per assolir, aquesta vegada sí, l'ascens. Les coses però no han sortit com esperaven, ja que l'equip ha passat del cel a l'infern, de lluitar per pujar a fer-ho per no baixar. El Nàstic ocupa l'última posició de la classificació i Vicente Moreno ha deixat el càrrec i el seu substitut, Juan Merino, va ser presentat aquest 29 de desembre.L'Hospital Joan XXIII de Tarragona ha complert enguany 50 anys. El centre sanitari de referència del territori, per celebrar que fa mig segle que va obrir portes a la ciutat, ha preparat un seguit d'actes que s'allargaran durant un any. La primera jornada festiva va ser el 4 de novembre, al saló de plens de l'Ajuntament de Tarragona on va tenir lloc un acte institucional. El pediatre jubilat de l'Hospital Joan XXIII, Agustí Tarrés, va pronunciar una conferència sota el nom de "L'impacte del Joan XXIII a la ciutat de Tarragona". La celebració de l'aniversari coincideix amb l'anunci que va fer el conseller de Salut Antoni Comín, que la ciutat tindrà el nou Hospital Joan XXIII de cara al 2021. El responsable de sanitat va dir el 13 d'octubre que durant el 2017 es portarà a terme el concurs públic d'idees i la posterior adjudicació del projecte, que compta amb una inversió de 48 milions d'euros.L'ombra del cas Inipro sobrevola la ciutat de Tarragona. El 15 de gener, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va ser investigat per un jutge per la contractació de l'empresa Inipro per part de l'IMSST. El dia 26 del mateix mes, el batlle declara davant el jutjat d'instrucció número 1 per la seva presumpta implicació en el cas Inipro, després d'haver signat vint-i-una factures amb fins a set advertiments d'il·legalitat, entre els anys 2010 i 2012. El 4 de maig, la Guàrdia Civil deté Gustavo Cuadrado, excap de gabinet de l'alcalde, el qual queda amb llibertat amb càrrecs. El passat 14 de novembre apareixen novetat en el cas. El jutge investiga Cuadrado, una altra vegada, i a la portaveu del govern, Begoña Floria, que declararà el pròxim 19 de gener del 2017, a les 9 del matí. Alguns membres de l'oposició van reclamar dimissions, sense èxit.El que era un secret a veus es va fer oficial el passat 7 de novembre, els Jocs Mediterranis s'ajornen fins al 2018. Després de negar-ho infinitat de vegades, Ballesteros i Villamayor van veure com la manca de finançament va tirar per terra l'esdeveniment esportiu. Aquell fatídic dilluns, el batlle va oferir una roda de premsa, acompanyat del president del COE, Alejandro Blanco,en la qual va destacar que la manca de pressupost, ja que els 9 milions d'euros de pressupost operatiu i els 3 per la piscina no han arribat, fet que s'ha complicat amb la situació política de l'estat espanyo, que ha estat amb un govern en funcions durant més de 10 mesos. El mateix alcalde va dir que "no tinc cap paper que digui que els Jocs del 2018 estan assegurats però tinc la total esperança que serà així". L'alcalde ja s'ha reunit amb el nou ministre espanyol d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, qui li ha traslladat la voluntat ferma del govern espanyol de tirar endavant el projecte.El dia 24 de desembre va ser un dia especial per Kiko Casilla. Alcover ha batejat un dels seus equipaments municipals amb el nom d'un de veí més mediàtic. El Camp d'Esports llueix el nom de l'actual porter del Real Madrid. Acompanyat de familiars i veïns, va fer la descoberta del rètol gegant que presideix les grades del camp on s'hi pot llegir "Camp d'Esports d'Alcover Kiko Casilla".La sort de la grossa de Nadal ha somrigut, en part, al territori. Una administració de Salou va vendre una sèrie del segon premi, el número 04536. Els 125.000 euros per dècim també van esquitxar altres punts de la demarcació com Vinyols i els Arcs, Deltebre amb un dècim i Calafell, on es van vendre quatre dècims. Un cinquè premi també va deixar diners al Catllar, el 60.272 estava premiat amb 6.000 euros el dècim, no se'n va vendre un.Gairebé 9 anys després que comencessin les faraòniques del Mercat Central és pot dir que ja està a punt per obrir de nou les seves portes -el dia encara és una incògnita-. El cost total de la remodelació de l'edifici és de 46 milions d'euros. El 15 de desembre, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va signar l'Acta d'ocupació de les obres de remodelació del Mercat Central, que compta amb 48 parades i 14 locals comercials. D'altra banda, s'han construït dues plantes d'aparcament amb 330 noves places que se sumaran a les 310 ja existents.La carretera N-340 malauradament ha estat la protagonista de moltes notícies enguany. Els accidents en aquesta via han estat una constant, uns dels més recents ha estat la mort de dos joves, de 15 i 18 anys, que circulaven amb una moto i van ser envestits per una furgoneta a Amposta. Durant el 2016, ajuntaments i veïns del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre reclamat que s'aturi la sinistralitat a la carretera nacional i han exigit, coma mesura inicial, la gratuïtat de l'AP-7. En una reunió que va tenir lloc a l'estiu, Josep Rull va revelar que el Ministeri de Foment estaria disposat a bonificar un 50% el preu del peatge als transportistes que utilitzin l'autopista però aquesta mesura no agrada els alcaldes, que volen la gratuïtat. Per altra banda, l'Estat va dir més endavant que la Generalitat és qui té competències en l'àmbit del trànsit per decidir treure els camions de l'N-340.Els veïns de Vila-seca, Helena Casas i Víctor Lapeña, van rebre un homenatge del seu municipi després d'haver participat en els Jocs Olímpics de Rio 2016. La ciclista Helena Casas va obtenir un diploma olímpic en la prova de Velocitat per equips femení en assolir la setena posició i Víctor Lapeña, entrenador assistent de la selecció femenina espanyola de bàsquet, que va obtenir medalla de plata.Una dona de 81 anys, veïna de Reus, va morir en un incendi en el seu habitatge després que el seu matalàs s'encegués per culpa d'una espelma. L'anciana, que no tenia subministrament elèctric, va perdre la vida el 14 de novembre. Aquest cas va arribar fins al Parlament de Catalunya. La Generalitat va obrir un expedient sancionador contra la companyia Gas Natural, a la qual les entitats socials demanen una sanció exemplar d'un milió d'euros. La quantitat de la sanció es desconeix, ja que el procediment continua obert.Repsol i Dow han protagonitzat durant aquest 2016 diversos episodis de fumeres negres. El més cridaner va tenir lloc el 23 de maig, quan dues columnes de fum negre es feien visibles a més de 30 quilòmetres de distància. Segons Repsol, va ser una crema controlada d'excés de producte. Els veïns no creien això i la plataforma Cel Net tornar a reivindicar que es portés a terme un nou estudi ambiental. Un informe dels serveis jurídics de la Generalitat va determinar el passat 4 de novembre que l'incident de Repsol no és sancionable. La normativa aplicable per aquests casos conclou que aquest incident no comporta cap tipus de sanció.Gent gran caminant per les vies, retards, avaries i un servei ferroviari pèssim és el que s'han trobat els usuaris del tren durant aquest 2016. Les línies R-15 Barcelona-Reus-Riba-roja d'Ebre i R-16 Barcelona-Tarragona-Tortosa, són algunes de les principals damnificades del país. El col·lectiu Trens Dignes manté una lluita incansable per aconseguir que millori el servei ferroviari a la demarcació. El caos ferroviari arreu del país ha generat tant malestar que el passat 26 d'octubre el Palau de la Generalitat va acollir un acte institucional on es reclamava el traspàs íntegre de Rodalies al govern català.Les "pressions" exercides per l'Ajuntament de Salou i la Generalitat van aconseguir que l'empresa promotora del Saloufest, I Love Tour, renunciés a celebrar una altra edició més al municipi. Després de 16 anys, el festival s'acomiada de la capital de la Costa Daurada deixant un rastre de mala imatge dels joves estudiants universitaris, molts d'ells disfressats ii borratxos. L'empresa promotora, abans de renunciar, va deixar caure que la "preocupant quantitat d'inspeccions administratives" a les empreses col·laboradores del festival havien fet "inviable" continuar i va denunciar que els seus participants van ser tractats de "manera intimidatòria per la policia".El 2 de febrer es feia la presentació del pacte entre PSC, PP i UDC en un acte a la Casa Canals. El govern encapçalat pel socialista Josep Fèlix Ballesteros, que governava en minoria, va passar a tenir majoria absoluta en el saló de plens. Aquest pacte, que per alguns era per assegurar el finançament dels Jocs Mediterranis i d'altres per acabar el mandat amb tranquil·litat, es va haver de ratificar el passat 28 de novembre amb la recent sortida del primer tinent d'alcalde, Alejandro Fernández (PP), que ha acceptat ser el portaveu dels populars al Parlament.La URV ha complert 25 anys aquest 2016 i ho va celebrar el passat 16 de desembre amb un acte al Teatre Tarragona, presidit per la Consellera de la Presidència de la Generalitat, Neus Munté. El Parlament de Catalunya va aprovar la creació de la universitat tarragonina el 12 de desembre del 1991. Enguany ha estat un any positiu per la URV, ja que ha estat qualificada universitat transparent per segon any consecutiu i el seu CRAI ha estat escollit el més eficient de totes les universitats de l'Estat.L'any acaba de la mateixa que va començar, amb crims de violència masclista. Cronologia de la violència masclista que ha sacsejat el Camp de Tarragona: El 13 de gener un veí de Vila-seca mata amb una escopeta la seva exparella i després se suïcida. El 24 d'abril, un home és detingut per haver apunyalat fins a la mort una prostituta a Valls. El 28 d'abril un lladre mata una psicòloga al replà de casa seva, a Tarragona. El 24 d'agost els Mossos arresten un home per matar una noia que apareix nua i amb les mans lligades en un pis de Salou. El 18 de desembre, un veí de la Pobla de Mafumet és detingut per haver confessat que ha matat la seva parella. El 5 de novembre, més de 2.000 persones van tenyir els carrers de Tarragona de lila per rebutjar la violència masclista.El creuer Wind Star ha estat un dels creuers que han atracat al Port de Tarragona. Aquest 2016, la temporada de Tarragona Cruise Port Costa Daurada ha estat la més exitosa de tota la seva història, amb la visita de 22 vaixells i més de 13.000 creueristes.Els Xiquets de Hangzhou van participar en la 26a edició del Concurs de Castells i van quedar en desena posició. Els xinesos van donar íntegrament el premi econòmic, dotat 4.300 euros i amb un plus de distància, a la Fundació Sant Joan de Déu. El seu pas pel concurs i la seva primera construcció de nou pisos van aixecar polèmica. Tant és així que des de la Colla Vella de Valls, padrina dels xinesos, van haver de sortir al pas de tots els dubtes i les crítiques als de Hangzhou.La Sala Trono de Tarragona anuncia que tancarà les seves portes el 2017 després de catorze anys de programació ininterrompuda de teatre contemporani de setembre a juny. Els motius són clars, l'espai necessita unes obres de millora i adaptació, les quals no poden ser assumides per l'actual grup gestor perquè no les recuperarien mai. La Trono ha passat de celebrar el conveni signat amb Repsol, el passat 13 de juny, amb una representació de "You say tomato" a acomiadar-se amb l'obra "Això és tot", interpretada per Oriol Grau i Pau Ferran. La proposta s'estrenarà el 12 de gener i es mantindrà mentre hi hagi públic.Els carrers Zamenhof i Vapor de Tarragona que són llocs de reunió de joves que porten a terme actes vandàlics i incívics. Les escales mecàniques de la zona, de la mateixa manera que els vidres, són només alguns exemples de parts del mobiliari urbà que en pateixen les conseqüències. Precisament aquest dijous a la nit, un grup de cinc joves ha estat detingut per la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, acusats dels delictes de tinença il·lícita d'armes i d'alterar l'ordre públic.

