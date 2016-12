Sr Arcos, lo tiene Ud fácil, márchese por dónde ha venido que aquí, ni los españoles, ni la monarquía lo han llamado pic.twitter.com/jSOVmwuxAn — Miguel García (@MiguelGardelVa) 29 de desembre de 2016

Mostra vergonyosa de xenofòbia i totalitarisme per part d'un portaveu de @CiudadanosCs:"si no pensa com jo, vagi-se'n".

Excusi's o plegui ! https://t.co/cNQwC4nNWP — (((Oriol Amorós))) (@OriolAmoros) 30 de desembre de 2016

La piulada de Miguel García contra Diego Arcos

Diego Arcos és un conegut independentista català d'origen argentí. Vinculat a l'ANC i a organitzacions d'emigrants, fa 23 anys que va arribar al país. El fet que es posicioni clarament a favor del procés sobiranista sembla indignar alguns sectors de l'unionisme.En aquest sentit destaca la reacció que frega la xenofòbia del líder de C's a l'Hospitalet de Llobregat. Miguel García, conegut per haver presidit el club de futbol la ciutat i participar en tertúlies com Punto Pelota, ha instat Arcos a “marxar per on ha vingut”. García responia d'aquesta manera les afirmacions d'Arcos en el Diario Popular argentí on assegurava que volia deixar de “ser súbdit del rei d'Espanya ”.“Senyor Arcos, ho té vostè fàcil, marxi per on ha vingut que aquí, ni els espanyols, ni la monarquia l'han cridat”, ha assegurat García a les xarxes socials. Les respostes dels seguidors del líder de C's a l'Hospitalet en molts casos també han estat clarament xenòfobes.Hores més tard, el secretari d'Immigració del Govern, Oriol Amorós, va demanar-ne la dimissió. "Mostra vergonyosa de xenofòbia i totalitarisme per part d'un portaveu de Ciutadans", va escriure al seu compte de Twitter, tot demanant-li: "Excusi's o plegui!".

