Inés Arrimadas, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

Puigdemont, Presidente sin proyecto con discurso q podría haber hecho Mas en 2013:0 balance de gestión,0 propuestas y anuncio de un nuevo 9N https://t.co/bgVDjwBTfO — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 30 de desembre de 2016

La cap de l'oposició i presidenta del grup parlamentari de Ciutadans, Inés Arrimadas, veu el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "sense rumb ni projecte propi" i considera que "viu en un 'déjà vu' polític en oferir únicament repetir el 9-N". Així ha valorat Arrimadas el missatge institucional de Cap d'Any que ha ofert Puigdemont , qui, segons ha dit, encapçala "un govern provisional que ha dimitit de les seves responsabilitats i que només es preocupa d'acontentar la CUP i Podem". A través de Twitter, Arrimadas també ha afegit que el discurs de Puigdemont és el que podria haver fet Artur Mas el 2013: "0 balanç de gestió, 0 propostes i anunci d'un nou 9-N".Arrimadas ha recriminat a Puigdemont que no faci autocrítica ni balanç de la seva gestió. "Què podem esperar d'un president que en el seu discurs de final d'any no pot explicar cap mesura duta a terme pel seu Govern?", s'ha preguntat. La cap de l'oposició i presidenta del grup parlamentari de Ciutadans ha afirmat que "si Catalunya segueix endavant és perquè hi ha molts catalans que lluiten per fer realitat els seus projectes, per fer créixer les seves empreses i per tirar endavant les seves famílies".Així mateix, Arrimadas ha criticat que el president "jugui al gat i la rata" i ha assenyalat que "no té credibilitat en apel·lar al diàleg" amb el govern espanyol perquè la seva intenció és "deixar buida la cadira de Catalunya" en la taula de presidents autonòmics que se celebrarà al gener, on es debatrà, segons ha apuntat Arrimadas, sobre un millor sistema de finançament per a les comunitats autònomes."Catalunya es mereix un Govern que doni confiança, solucioni problemes diaris dels catalans i encapçali un projecte il·lusionant que generi amplis consensos", li ha retret Arrimadas, que ha defensat que Ciutadans "és l'única força que tendeix ponts, dialoga i que té propostes assenyades".La líder de la formació taronja també ha fet un balanç del 2016 i l'ha qualificat com un "any perdut" perquè Catalunya, ha dit, "segueix sense pressupostos autonòmics" i té un Govern que "intenta traslladar als catalans al 2013, tornant a parlar del 9-N i no de llistes d'espera o dels problemes que tenen moltes famílies per arribar a final de mes".

