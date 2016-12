Eva Granados, en una imatge d'arxiu Foto: Adrià Costa

La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha criticat durament el discurs de Cap d'Any del president de la Generalitat, Carles Puigdemont , en considerar que només s'adreça a una part dels catalans, i no a aquells que pateixen els efectes de la crisi econòmica. Granados ha acusat Puigdemont d'"amagar" les necessitats socials del país darrere el "processisme". "Està obsessionat amb un full de ruta que no porta enlloc", ha exemplificat.En aquesta línia, Granados ha censurat que el Govern segueixi "entestat en la unilateralitat i el rupturisme" i que, per la seva part, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es negui al diàleg i la reforma constitucional."Veiem al president Puigdemont dient 'referèndum sí o sí' i parlant d'unilateralitat, i a Rajoy dient 'no i no' tot negant-se al diàleg", ha expressat Granados, que ha insistit que la solució als problemes de l'encaix de Catalunya amb Espanya passen pel pacte. "Esperem que el 2017 sigui el moment d'obrir una taula de negociació i d'abordar la reforma constitucional", ha afirmat.El president del govern espanyol va reiterar divendres, després de presidir l'últim Consell de Ministres de l'any, que no autoritzarà la convocatòria d'un referèndum perquè suposaria "liquidar la sobirania nacional i la igualtat dels espanyols". A més, va descartar que una reforma de la Constitució resolgui el conflicte polític català. "Ofereixo una cosa molt més raonable: parlar i dialogar i no donar més passos en la direcció contrària al que marca el sentit comú", va dir.En referència al discurs de Puigdemont, la portaveu parlamentària socialista ha lamentat que el president de la Generalitat "només s'adreci al seu soci de Govern" i obviï la resta de l'arc parlamentari i "el conjunt de Catalunya". "Marquen la data pel referèndum, parlen d'una llei que amaguen i no volen negociar. No veiem la via del diàleg a què apel·len", s'ha queixat.Granados ha qualificat el balanç d'any de Puigdemont de "successió de titulars" que no es corresponen amb la realitat. Sobretot, en matèria social. "Parla de cohesió social però no l'exerceix. Encara tenim pendent la renda garantida de ciutadania", ha reblat.

