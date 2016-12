La Grossa, el capgròs promocional de la loteria catalana Foto: ACN

Ha arribat el dia. Queden poques hores perquè les boles de la Grossa de Cap d’Any 2016 ja estan comencin a rodar. Els estudis de TV3 seran l'escenari, avui dissabte 31 a les 12 del migdia, de la quarta edició del sorteig. La principal novetat d’enguany és que es podran adquirir bitllets fins a una hora abans, és a dir, les 11.00 hores, per internet, a través del web de Loteria de Catalunya, a qualsevol dels 2.000 punts de venda que actualment comercialitzen tots els productes de Ha arribat el dia. Queden poques hores perquè les boles de la Grossa de Cap d’Any 2016 ja estan comencin a rodar. Els estudis de TV3 seran l'escenari, avui dissabte 31 a les 12 del migdia, de la quarta edició del sorteig. La principal novetat d’enguany és que es podran adquirir bitllets fins a una hora abans, és a dir, les 11.00 hores, per internet, a través del web de Loteria de Catalunya, a qualsevol dels 2.000 punts de venda que actualment comercialitzen tots els productes de Loteria de Catalunya (quioscos, llibreries, bars, estancs, etc) i als establiments dels supermercats Bon Preu que tinguin instal·lat el terminal.

Pel que fa a les vendes, enguany el sorteig ja ha distribuït 34 milions d'euros, un 10 per cent de bitllets més que l'any passat. Aquestes xifres mostren una remuntada i imprimeixen optimisme en els organitzadors quan queden pocs dies per a la seva celebració. En total, han posat a la venda 34 milions d'euros (el 2013, van ser 30; i el 2014, 50; i el 2015, 40), dels quals 32 milions d'euros en bitllets en paper i 2 a través dels terminals dels punts de venda habitual i internet. A banda, el nombre de números que s'han posat a la venda són 80.000, enlloc dels 100.000.Per la seva banda, Loteria de Catalunya facilitarà les compres d’última hora, ampliant els horaris de la seva seu a Barcelona. Les oficines d’atenció al públic, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 639, oferiran horari ininterromput de 8:30 hores a 18 hores els dies 28, 29 i 30. També vendran bitllets fins a les 11 hores del mateix dia del sorteig.Enguany, la gala estarà conduïda per Marta Carreras i Oriol Soler, col·laboradors del programa Divendres, i produïda per El Terrat. Els encarregats d’extreure del segon al cinquè premi seran quatre “padrins” coneguts de l’àmbit de l’esport i la cultura catalanes, el noms dels quals es donaran a conèixer el mateix dia del sorteig. Pel que fa al primer premi de la Grossa 2016, la mà innocent serà Pere Espunya Galera, veí de Sarrià de Ter, guanyador del sorteig on-line "Compra a loteriadecatalunya.cat i reparteix tu la sort del sorteig".Durant el programa, també s’oferirà un premi addicional d’un telèfon mòbil d’última generació, al qual podran optar tots els espectadors, tinguin o no bitllets de la Grossa, i que endevinin la terminació del primer premi, la Grossa.Els premis es podran cobrar durant els 90 dies després de la data del sorteig, és a dir, fins al 31 de març del 2017, a qualsevol oficina de Caixabank, o bé a la seu de Loteria de Catalunya, a la Gran Via 639, de Barcelona. Els números que s’hagin adquirit per Internet es cobraran automàticament al compte des d’on es van adquirir els bitllets.Els premis de fins a 120 euros també es pagaran als punts de venda habituals que actualment venen la resta de productes que comercialitza Loteria de Catalunya i als establiments dels supermercats Bon Preu que tinguin instal·lat el terminal.Per cobrar els premis s’haurà de presentar el bitllet original de la Grossa Cap d’Any. Igualment, tota la informació sobre el cobrament estarà disponible a loteriadecatalunya.cat

