Aquest 31 de desembre s'afegirà un segon extra als rellotges de tot el món a les 23 hores, 59 minuts i 59 segons. Històricament, el temps es basa en la rotació mitjana de la Terra respecte als cossos celestes i el segon es va definir en aquest marc de referència. Més tard, la invenció de rellotges atòmics va permetre una mesura molt precisa del temps, però la seva relació amb la rotació del nostre planeta, que no dura 24 hores exactes, fa que, a vegades, s'hagin de fer correccions, com aquest any, que caldrà "sumar" un segon per compensar la diferència.El 1979 els acords internacionals van establir un procediment per mantenir una relació entre el Temps Universal Coordinat (UTC) i UT1, una mesura de l'angle de rotació de la Terra a l'espai.L'Internationat Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS) és l'organització que supervisa la diferència entre les dues escales de temps i estableix segons intercalars per ser afegits o retirats de la UTC, quan sigui necessari mantenir-la dins de 0,9 segons. Per determinat la UTC, es genera primer una escala de temps secundària, el Temps Atòmic Internacional; consisteix en la UTC sense segons intercalars.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)