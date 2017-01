"S'està arribant a preus similars al moment més alt de la bombolla immobiliària anterior, de cap al 2007"

La bombolla del lloguer ja ha arribat, segons el regidor d'Habitatge de Barcelona, Josep Maria Montaner (Barcelona, 1954). L'edil afronta l'inici d'any amb la tramitació final del Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona 2016-25 , que s'hauria d'aprovar a finals de gener, i repassa ambles mesures que promou el consistori per facilitar l'accés a un pis.- Considerem que sí. Els preus òbviament estan pujant. Els percentatges de l'increment són difícils d'afinar perquè hi ha les dades oficials de l'Incasòl, però sembla que ni el 50% dels contractes es fan legals, i hi ha les xifres de les mateixes immobiliàries, però que s'elaboren només a partir dels arrendaments que mouen. La xifra exacta no hi és, però sigui el 7%, el 8% o el 12% els preus s'estan incrementant. S'està arribant a preus similars al moment més alt de la bombolla immobiliària anterior, de cap al 2007.- Hi ha una situació de mercat que potencia que hi sigui. Els lloguers estan pujant a uns preus altíssims, i quan es renoven els contractes els propietaris els incrementen en uns percentatges importants. Es produeix sobretot perquè l'oferta està estancada o fins i tot disminueix, i la demanda augmenta. A part de la influència del mercat turístic, que pressiona el mercat de l'habitatge, també hi ha una població flotant que té més recursos que la població autòctona i pot pagar lloguers més alts.- Tot contracte s'ha de presentar a l'Incasòl, perquè a més s'ha de dipositar-hi la fiança. Al voltant del 50% dels contractes de lloguer no es legalitzen. L'opinió pública ho hauria de saber, i es fa per diverses raons, com per desconeixement i abús dels propietaris. La xifra que té l'Incasòl és dels contractes que es legalitzen, i és lògic que l'increment de preus no sigui tan alt. En canvi, la que tenen Idealista i altres portals són dels pisos que estan a la seva cartera, i la fiabilitat també és relativa. Sigui un percentatge o un altre, l'increment està aquí, i els portals expliquen que els pisos que realment reuneixen bones condicions i els seus preus no són molt alts en 24 o 48 hores es lloguen perquè hi ha molta demanda.- Oficialment l'Incasòl considera que és més del 50% els que es registren i els portals, que és menys. És difícil de saber, però esperem el 2017 tenir moltes més dades. Hem creat l'observatori de l'habitatge metropolità i tindrem dades dels preus. Una de les informacions a tenir és quants contractes es legalitzen i quants es fan de sotamà i no són visibles, però la part il·legal és molt difícil detectar-la.- Sí. Hem arribat a un conveni amb la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana, l'entitat d'habitatge públic i l'Ajuntament de Barcelona, que ho ha promogut, i s'hi podran adherir els municipis metropolitans que ho vulguin. El bressol d'aquest observatori és l'agència Barcelona Regional, el que finança aquest inici és el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, però a la llarga, quan el 2017 comenci a rodar, es convertirà en una institució pròpia. Serà el lloc que acumularà tota la informació entorn del lloguer a Barcelona i l'àrea metropolitana. A Barcelona representa una mica més del 30%, i és de les ciutats espanyoles que n'hi ha més. El que passi en el món del lloguer influeix molt en la qualitat de vida de la gent de Barcelona i en la possibilitat de quedar-se a la ciutat.- Les tindrem durant el 2017, però a principis d'any sobretot el que podrem donar és la informació de com les elaborarem i quina metodologia se seguirà.- Sí. El cens de pisos buits ja l'hem fet a bastants barris del Besòs, ha començat fa 15 dies al barri de Gràcia i començarem a Ciutat Vella. El 2017 no l'haurem acabat, però de les primeres xifres ja es pot deduir que no són tants com s'esperaven. Hi ha pisos sobre els quals hi ha indicis que poden estar buits perquè no hi ha factura de l'aigua i no consten al cadastre, però resulta que hi viu gent, i moltes vegades legalment. És una de les claus del pla de l'habitatge perquè perjudiquen el mercat. Per això l'Ajuntament, al mateix temps que fa el cens, localitza els propietaris per esbrinar quina és la raó i es fa una cessió a la borsa de lloguer. Ja de cop se'ls dóna 1.500 euros, es paguen deutes pendents de fins a 6.000 euros i es fa una rehabilitació de fins a 15.000 euros. La borsa implica tenir habitatges que estan un 20% per sota del preu de mercat.- Hem arrancat de les dues dades que teníem: 31.000 pisos buits, que és una estimació que es va fer l'anterior mandat, i 80.000 segons l'Institut Nacional d'Estadística. Pensàvem que estaríem entre aquesta forquilla i encara no tenim les dades definitives, però pel que estem començant a recollir dels barris no arribaria als 31.000. Estaria una mica per sota.- Podem prendre mesures com aconseguir pisos buits i els ajuts per pagar el lloguer, però això és una mica pal·liatiu i no pot afrontar el problema greu que és la bombolla. Per això hem defensat que hem de poder tenir unes eines legals per tenir una regulació, com existeix a Berlín o París, per començar a tenir una eina per com a mínim poder afrontar casos de lloguers abusius i intervenir quan l'increment és excessiu, i establir els preus de referència. Si la bombolla segueix pujant, i si al mercat de lloguer no hi ha cap regulació, serà un problema cada cop més greu. No hem aconseguit que entri en la llei que va aprovar la setmana passada el Parlament. Sí que hem aconseguit que consti la previsió que d'aquí a nou mesos hi haurà una nova llei on el concepte de lloguer abusiu es reglamentarà. Hi estarem a sobre per a què es compleixi.- El període d'al·legacions ja ha acabat, i les estem recollint de grups polítics, de plataformes del dret de l'habitatge, etcètera. En general són propostes positives de millores que en la mesura que puguem les incorporarem. El 12 de gener hem de tenir el redactat final i la intenció és que al ple de finals de gener es presenti i s'aprovi amb el màxim consens possible.

