1. La connexió dels objectes a Internet. L’augment d'objectes connectats és imparable. Segons la consultora Gartner, l’any 2020 s’assoliran els 20.000 milions de dispositius interconnectats. En el camp de la salut, obrirà les portes a la llar intel·ligent que permetrà el seguiment de les constants vitals o la personalització dels hàbits i de les rutines, ajudarà a la rehabilitació o s’assegurarà que les persones segueixin uns bons hàbits d’alimentació, entre altres prestacions.



Paral·lelament, augmentaran els wearables, des dels ja coneguts per mesurar l'activitat física fins als més inversemblants per capturar les nostres emocions o assegurar la identificació d'usuari pels nostres batecs cardíacs.

Els vehicles connectats es convertiran en la norma i també sentirem molt a parlar dels vehicles autònoms, capaços de comunicar-se entre ells i d’augmentar la seva fiabilitat.



2. Realitat virtual i realitat augmentada. La realitat virtual és una de les grans tendències per al turisme cultural i la indústria de l’entreteniment, a fi d’aportar noves experiències. Estan en auge les aplicacions que apropen les tècniques cinematogràfiques per oferir experiències immersives. També s’estan fent proves per retransmetre partits de futbol amb realitat virtual, tota una experiència de la qual podrem gaudir ben aviat.



El 2017 també assistirem a retransmissions de realitat augmentada en temps real, cosa que també canviarà l’experiència d’usuari en àmbits com la formació o la salut. Veurem com la realitat augmentada entrarà a les fàbriques amb eines interactives en suport mòbil per dur a terme procediments complexos en la manipulació de la maquinària.

Els drons augmentaran en els processos industrials Foto: Eurecat

3. Ciberseguretat. La irrupció de la "internet de les coses" ha incrementat el nombre de dispositius que es poden utilitzar per llançar un atac contra sistemes informàtics de qualsevol tipus d'organització amb l'objectiu d'impedir la seva operativa habitual, col·lapsar-i, alhora, danyar la seva reputació. Els hackers saben com "segrestar" una infinitat de dispositius connectats a la xarxa, com termòstats, rellotges intel·ligents, càmeres web, routers, reproductors multimèdia o simples electrodomèstics, i programar atacs molt més nocius. Les conseqüències del ciberatac produït el 21 d’octubre de 2016, considerat el primer en què s’han emprat dispositius de la "Internet de les coses", ha cridat l’atenció sobre la importància de cercar solucions preventives que permetin detectar i mitigar aquests atacs.



4. Robòtica. La robòtica col·laborativa començarà a trencar barreres tant tecnològiques com culturals. Home i robot podran coexistir a les plantes de producció i fer possibles accions que fins ara eren continguts de ciència-ficció. Veurem els primers drons inspeccionant l'estat dels equipaments industrials i vetllant per la seguretat. L'operari anirà a poc a poc delegant en robots tasques de càrrega i mobilitat d'objectes pesats i manipulació.



5. Nous materials. Apareixeran en escena nous materials i processos per industrialitzar-los, com el grafè, activant plàstics perquè es comportin gairebé com alguns metalls, reforçant fibres per aconseguir major resistència o recobrint superfícies per dotar-les de major duresa o baixa fricció. Destacaran també materials que podran canviar de forma geomètrica segons la temperatura a la qual els exposem, molt útils per a implants mèdics o per ajustar-nos les sabatilles esportives sense necessitat de cordons. L'entrada en el mercat del transport de peces en materials compostos termoplàstics, com a substituts dels metalls, permetrà dissenyar vaixells, avions, trens i cotxes més aerodinàmics, lleugers i amb una major eficiència energètica.

El 2017 es faran servir nous materials industrials com el grafè Foto: Eurecat