Els dies 1 de gener, en general, són de sofà i manta . Després d'una nit de balls, brindis i grans de raïm precipitats, sol venir de gust estirar-se una estona davant la televisió i gaudir d'una bona pel·lícula. Si la programació de l'endemà de Cap d'Any no us convenç, aquí teniu cinc clàssics per amenitzar la tarda.Una de les pel·lícules d'aventures més emblemàtiques de la dècada dels 80, d'aquelles que va marcar una generació, però que és atemporal -el pas dels anys no l'ha oxidada-. El film de Richard Donner narra la història d'un grup d'amics - cada un amb algun tret diferencial inoblidable- que un dia descobreix un mapa del tresor a les golfes de casa del Mikey (un dels protagonistes). Com farien gairebé tots els adolescents amb ganes de sortir de la rutina, la colla decideix anar a buscar-lo. A priori, la idea podria semblar força típica, però la destresa amb què es narren els fets -recorda a algunes obres d'Steven Spielberg- converteix The Goonies en una pel·lícula extraordinària i molt entretinguda. De fet, el film es va fer tan popular que la casa on es va gravar l'escena de les golfes, a Astoria (Oregon), va esdevenir - i continua sent- un dels punts més visitats d'aquella zona.Violenta i subtil. The Yakuza conté una de les millors escenes d'acció, amb catanes incloses, gravada mai en la història del cinema. Ara bé, tots els minuts previs a aquesta seqüència magistral, que no arriba fins al final de la pel·lícula, també són una delícia. Aquesta obra de Sydney Pollack presenta a l'espectador, tot i que no amb profunditat, el funcionament de la màfia japonesa que dóna nom al film. I és que el director no se centra en l'activitat d'aquesta organització, sinó en la relació entre Harry Kilmam, encarnat per un memorable Robert Mitchum; Eiko (Keiko Kishi), qui un dia va ser amant de Kilman i, Tanaka Ken (Ken Takakura) familiar d'Eiko i amb un sentiment d'amor-odi cap a Kilmer: no el suporta per haver estat amb Eiko, però se sent en deute amb ell per haver-la salvat durant la postguerra. Doncs bé, aquest trio protagonista, cadascú a la seva manera, intentarà recuperar sana i estàlvia la filla d'un amic de Harry Kilman que ha estat segrestada per la màfia. Si sou fans de Tarantino i no l'heu vista, no us la perdeu.The Ballad of Cable Hogue (La balada de Cable Hogue) no són trets cada deu minuts ni persecucions a cavall trepidants. The Ballad of Cable Hogue és un relat d'amor pintant amb la mirada d'un nostàlgic que veu amb temor la fi d'una era -l'arribada del tren-. Aquest film és el que es coneix com un western crepuscular, una visió romàntica sobre l'adéu a una època. La pel·lícula comença amb un Cable Hogue (Jason Robards) abandonat al mig del desert pels seus "companys", Taggart i Bowen, que a sobre el deixen pelat - li roben l'arma i les provisions-. L'atzar fa que el carismàtic protagonista acabi trobant aigua en una zona on semblava gairebé impossible. Precisament, una de les gràcies d'aquesta obra de Sam Peckinpah és com juga amb la ventura, l'imprevist que pot fer que la vida ens canviï per complet d'un dia per l'altre. A més, el film compta amb una història d'amor que traspua química i certesa, la que interpreten Jason Robards i Stella Stevens. La banda sonora de Jerry Goldsmith és un altre dels motius per veure aquest clàssic.Pel·lícula de l'encara coneguda com a edat d'or de Hollywood. Tot i que The Apartament (L'Apartament) estigui catalogada com un film de comèdia romàntica és molt més que aquesta etiqueta. La producció també conté una crítica -això sí, feta amb humor- als amos que abusen dels seus treballadors, i als treballadors que accepten les injustícies dels seus "superiors". L'obra relata el dia a dia de C.C. Baxter (Jack Lemmon), l'empleat d'una companyia d'assegurances sempre disposat a cedir el pis on viu als directius de l'empresa i als seus afers per tal d'ascendir. La seva rutinària vida, però, canvia el dia que coneix a Fran Kubelik (Shirley MacLaine). És aquí, sobretot, on Billy Wilder aconsegueix fer-nos somriure i transmetre'ns un bri d'esperança enmig de tanta grisor.Després de l'èxit de Robocop Paul Verhoeven va llançar-se a la piscina amb un nou repte: adaptar un relat breu del conegut Philip K Dick -una de les seves obres també és la base de Blade Runner- i li va sortir bé. Aquest clàssic modern protagonitzat per Arnold Schwarzenegger és acció constant, una pel·lícula d'aquelles on has de tenir molta son per adormir-te. Si bé és cert que els efectes especials ara ens poden semblar un pèl tronats, el guió es manté intacte al pas del temps. Totall Recall (Desafiament total) explica el relat de Doug Quaid, un jove que sent aquell desig tan humà de viure de veritat un dels seus somnis, una aventura a Mart. És per això que Quaid decideix visitar Memory Call, una companyia especialitzada a implantar falsos records. Durant l'operació, però, alguna cosa no surt bé, i la vida del protagonista no tornarà a ser més la que era. Per cert, a banda del ritme sense fre del film, cal destacar-ne la música, de Jerry Goldsmith, sobretot la peça d'obertura, famosa encara avui dia - actualment una coneguda plataforma de televisió de pagament la fa servir per obrir els partits de futbol-.

