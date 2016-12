Els serveis d'emergències han desplegat un dispositiu de recerca aquest dimecres a la tarda després de rebre l'alerta que una embarcació s'hauria enfonsat a la costa de Begur (Baix Empordà). Segons les primeres informacions, testimonis a la zona d’Aiguablava haurien vist diverses restes a l’aigua que podrien pertànyer a una barca enfonsada i han avisat els cossos de salvament. L'helicòpter de Salvament Marítim han pentinat la zona però sense èxit. Quan s'ha fet fosc, la nit ha obligat a suspendre l'operatiu, que es reprendrà aquest dijous al matí. Es preveu que la recerca es faci per mar i aire i hi participin submarinistes especialitzats. El punt de trobada dels cossos d’emergència serà a partir de les 09.00 hores al port de Llafranc. Els Bombers de la Generalitat –que han rebut l’avís de Salvament Marítim a les 18.46 hores- hi desplaçaran una unitat del GRAE subaquàtic.

