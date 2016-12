Carles Puigdemont, entrevistat per Equinox Ràdio Foto: Equinox Ràdio

"Per declarar la independència, el 'sí' al referèndum ha de guanyar amb el 50% més un dels vots". Aquest és el posicionament que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defensat en una entrevista a la ràdio francesa de Barcelona Equinox Ràdio . A més, ha assegurat que si el sí s'imposa a les urnes, "la independència unilateral serà declarada abans que hi hagi noves eleccions".El president també adverteix que el referèndum que té previst convocar la tardor del 2017 "no serà com la consulta del 9-N" perquè, a diferència d'Artur Mas, ha dit, ell té "una majoria independentista al Parlament". En aquest sentit, aclareix que no està demanant als dirigents mundials que donin suport a la independència sinó al referèndum. "La realitat de Catalunya existeix, fins i tot encara que a alguns estats europeus no els agradi", sentencia.Segons Puigdemont, si Catalunya tingués un ministeri d'Assumptes Exteriors, es podria "comunicar millor" i els francesos "no els compararien amb els corsos". Desmenteix, a més, que la política econòmica a Catalunya la decideixi la CUP. "Només té 10 diputats", recorda. També subratlla que l'espai entre el liberalisme i la socialdemocràcia "seguirà sent una majoria" en una eventual Catalunya independent.Sobre el seu futur polític, Puigdemont insisteix que no és la seva intenció ser candidat a les pròximes eleccions catalanes.El president de la Generalitat també ha donat explicacions sobre la proposta de resolució aprovada pel Parlament el passat 6 d'octubre en la qual es defensava "l'autodeterminació de la Catalunya Nord". "El Parlament no ha d'intervenir en els assumptes francesos i la moció només evocava uns llaços lingüístics i històrics", s'excusa Puigdemont, que aclareix que la Generalitat "no té cap reclamació territorial o política" al departament dels Pirineus Orientals.

