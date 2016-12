Les tres xarxes de caixers automàtics i de targetes de crèdit s'unificaran en un sol sistema de pagament per a tota la banca. Aquest dimecres els consells d'administració de Servired, 4B i Euro 6000 han aprovat la seva fusió en una única marca, segons informa El Periódico. Aquesta mesura comportarà una reducció del 35% de la plantilla de les tres empreses.D'acord amb el mitjà citat, està previst que la nova societat comenci a fer els seus primer passos a principis del 2017, tot i que no s'espera que estigui operativa fins al tercer trimestre de l'any que ve.A més, de moment encara falta que el Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de la Competència i el Ministeri d'Economia donin el vistiplau a la integració.L'estructura accionarial de la nova firma es repartirà amb una participació del 66% de Servired, que compta amb BBVA, CaixaBank, Bankia i Sabadell com a principals accionistes, el 20% per a 4B, formada per Santander, Popular i Banca March, i el 14% per a Euro 6000, amb Unicaja, Ibercaja, Kutxabank, BMN, Liberbank, Evo Banc i Abanca, d'acord amb El Periódico.

