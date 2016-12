Hola @Albiol_XG, quan vulguis t'ensenyo a fer truites i li expliques a l'amic fiscal. Nosaltres, mentrestant, anem fent República. https://t.co/oVa28Ulx7x — Joan #EnsVolemVives (@joancomaroura) 28 de desembre de 2016

La detención del concejal de Vic de la CUP es un síntoma de higiene democrática y buen funcionamiento de la democracia en España. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 27 de desembre de 2016

"Quan vulguis t'ensenyo a fer truites i li expliques a l'amic fiscal. Nosaltres, mentrestant, anem fent República". Aquesta ha estat la resposta del regidor de la CUP de Vic Joan Coma a una piulada de Xavier García Albiol on assegurava que la seva detenció era un símptoma "d'higiene democràtica". Joan Coma ha declarat aquest dimecres a l'Audiència Nacional espanyola , després de ser detingut ahir per negar-se a comparèixer davant el jutge a l'octubre per un presumpte delicte de sedició.El jutge Ismael Moreno va atendre la petició del fiscal Vicente González Mota que veia "indicis de criminalitat" en el fet que el regidor demanés desobeir les institucions espanyoles i la resolució del TC en un ple municipal del 2015 on es va debatre i aprovar una moció de suport a la declaració de ruptura del Parlament.La primera pregunta que li ha fet el fiscal, segons ha explicat el mateix regidor, ha estat "si per trencar un ou i una truita cal fer força". D'aqui la resposta de Coma a Albiol.

