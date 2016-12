​El Jutjat penal número 1 d'Almeria ha condemnat a nou mesos de presó Óscar B.P., veí de Tarragona, per un delicte d'extorsió en grau de temptativa després que reclamés al cantant David Bisbal una certa quantitat de diners per recuperar una línia telefònica que l'artista havia donat de baixa i que posteriorment li havia estat adjudicada. Aquest la va utilitzar per enviar i rebre missatges, correus electrònics i fotos de l'entorn de l'artista d'Almeria fent-se passar, a vegades, pel mateix cantant.El jutge Lluís Miguel Columna Herrera va considerar provat després del judici celebrat el passat dia 23 de desembre, que l'acusat va tractar d'"obtenir un benefici econòmic" després de rebre la línia telefònica que anteriorment pertanyia a Bisbal. El cantant va declarar en qualitat de perjudicat que l'acusat, a qui li consten antecedents penals."L'única intenció de l'acusat era la d'extorsionar al senyor Bisbal Ferre", incideix el jutge en la seva sentència, en la qual apunta als correus electrònics en què aboca amenaces sobre "difondre la informació que està obtenint, assenyalant de forma reiterada que té una informació que li pot servir de molt "alhora que presumia de tenir telèfons de famosos i fotografies d'ells". A més, afirmava que una cadena de televisió estava molt interessada a adquirir el material.El magistrat també fa referència a més a la petició "bastant prudent" que fa el ministeri fiscal i l'acusació particular de nou mesos de presó "atenent a la gravetat dels fets enjudiciats", ja que "encara que no s'ha qualificat el fet com a delicte continuat, sí que hi ha hagut perseverança per l'acusat en les peticions d'obtenir un benefici econòmic, així com que es tracta d'una conducta de certa gravetat, pel que sent la possible pena a imposar, de sis mesos a un any de presó, considerem que és adequat posar-la en la meitat com sol·liciten les acusacions".Per altra banda, Columna Herrera apunta que la defensa del condemnat va al·legar durant el judici que aquest "mai" va tenir "ànim d'extorsionar". Sobre això, el magistrat manté que "hi ha tant material probatori en contra" que no pot "acceptar de cap manera aquesta tesi" sostinguda per l'advocat. En aquesta línia, subratlla que va ser O.B.P. qui "a iniciativa exclusivament seva" va sol·licitar fotografies als contactes del cantant, "el que fa insistentment i difícilment casa amb el fet que digui que estava tenint moltes molèsties".

