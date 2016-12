MORTS I DESAPARICIONS AL MEDITERRANI



ORIGEN DELS NOUVINGUTS QUE CREUEN EL MEDITERRANI





Segons l'activista, la gran afluència de persones immigrades des de Líbia fins a Itàlia té a veure amb el pacte entre Turquia i la Unió Europea que ha dificultat el pas per l'est del Mediterrani, tot i que apunta que aquesta ruta ja existia abans. El Gofo Azurro estarà tres mesos fent acció humanitària i l'equip de salvament anirà rotant cada 14 dies. El vaixell està aclimatat amb espais interiors amb calefacció i bombes de calor perquè les persones rescatades es puguin protegir del fred.



Per Camps, les dades a l'alça de desaparicions no serien les que són sense el treball humanitari de la zona, que està donant visibilitat a un fenomen que ja fa anys que hi és present: "El creixement dels rescats fan que ens adonem que la gent mor: si no es compten els cossos, no existeixen". De cara al nou any, l'activista es manté prudents: "No tenim masses expectatives. El flux migratori seguirà sent-hi mentre no se solucioni el problema d'origen". Precisament és a la ruta central on els activistes de l'organització Proactiva Open Arms (POA) han enviat el Golfo Azzurro, un antic vaixell pesquer que han aclimatat per fer rescats. Si ho permet el temps, l'embarcació sortirà avui des de les costes de Malta cap a latituds africanes. El socorrista de POA, Gerard Cana, explica les condicions especialment difícils d'aquesta ruta: "Des de la costa fins a les primeres illes hi ha gairebé 200 milles que creuen sense prou gasolina, sense experiència i en embarcacions molt precàries".Segons l'activista, la gran afluència de persones immigrades des de Líbia fins a Itàlia té a veure amb el pacte entre Turquia i la Unió Europea que ha dificultat el pas per l'est del Mediterrani, tot i que apunta que aquesta ruta ja existia abans. El Gofo Azurro estarà tres mesos fent acció humanitària i l'equip de salvament anirà rotant cada 14 dies. El vaixell està aclimatat amb espais interiors amb calefacció i bombes de calor perquè les persones rescatades es puguin protegir del fred.Per Camps, les dades a l'alça de desaparicions no serien les que són sense el treball humanitari de la zona, que està donant visibilitat a un fenomen que ja fa anys que hi és present: "El creixement dels rescats fan que ens adonem que la gent mor: si no es compten els cossos, no existeixen". De cara al nou any, l'activista es manté prudents: "No tenim masses expectatives. El flux migratori seguirà sent-hi mentre no se solucioni el problema d'origen".

El 2016 es tancarà amb més de 5.000 desaparicions i morts al Mediterrani en el trànsit cap a Europa. Durant els últims anys el recompte no ha parat de créixer i enguany ja s'han registrat 1.200 persones desaparegudes o difuntes més que l'any passat. L'Agència de Refugiats de les Nacions Unides (UNHCR) actualitza cada setmana les dades de la crisi humanitària que es poden consultar en aquest enllaç Les xifres de les arribades ha descendit respecte a l'any passat quan més d'un milió de persones van entrar al continent europeu per mar. Durant el 2016, les persones nouvingudes no arriben a les 360.000 i el recompte ha anat decreixent al llarg de l'any. L'entrada per l'estat espanyol és la menys freqüentada: 6.046 han creuat l'estret fins a la península Ibèrica, mentre que a Itàlia ja superen els 180.000 nouvinguts i a Grècia, els 170.000.El 23% de les persones immigrades que creuen per mar són d'origen sirià, seguits dels afganesos i dels nigerians, que representen un 12 i un 10% del total. Si bé els sirians utilitzen majoritàriament la ruta de l'est que connecta Turquia amb Grècia, les nacionalitats varien a la ruta del centre i de l'estret de Gibraltar, més accessible per a persones d'origen subsaharià.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)