La revista Enderrock de gener obrirà l'any presentant la llista dels 50 discos de l’any 2016 : a les primeres posicions hi trobem el reconeixement de la crítica dels Premis Enderrock, que enguany destaca la feina de Jaume Sisa (millor disc de l'any per Malalts del cel) i de Love of Lesbian (millor artista de l'any com a reconeixement d’una trajectòria creixent que ha tingut un nou capítol d'èxit amb El poeta Halley).Els reconeixements també són per Manel (millor disc de pop-rock per Jo competeixo), Quimi Portet (millor disc de cançó per Ós bipolar), Belda & Sanjosex (millor disc de folk per Càntut), Maika Makovski (millor disc en llengua no catalana per Chinook Wind) i Roba Estesa (grup revelació per Descalces).Del 9 al 22 de gener s’obrirà al web la votació popular als Premis Enderrock, i la gala de lliurament serà el 9 de març a l’Auditori de Girona.

Llista completa amb els 50 millors discs del 2016

