La cita se celebra a Fira Sabadell. Foto: Juanma Peláez

Milers de paquets s'emmagatzemen esperant ser col·locats. Foto: Juanma Peláez

Centenars de clients passaran avui per Fira Sabadell. Foto: Juanma Peláez

El recinte de Fira Sabadell s'ha convertit des d'aquest dimecres i fins divendres en un gran mercat de la firma catalana de roba esportiva Munich, que per primer cop celebra aquesta cita fora de l'Anoia, el seu lloc de naixement. Sabadell s'ha imposat a altres localitats veïnes per instal·lar-hi la iniciativa, que atrau milers de persones.El Munich Mer.Cat ha escollit la capital vallesana per a fer la seva edició d'hivern de la fira, concretament des d'aquest dimecres i fins divendres, dia 30 de deembre. En aquesta ocasió s'hi poden a la venda productes que poden arribar a un descompte de fins el 70% respecte el preu de venda habitual.Des de vora les 9.00 hores s'han creat llargues cues que s'iniciaven a la plaça de la Sardana i s'allargaven fins el carrer Tres Creus, formada per clients que tenien entrada per al primer torn, previst per a les 10.00 hores. Els 3ºC que es registraven al centre de Sabadell a primera hora no han estat un impediment per a tots ells, que han esperat a què les portes obrissin per triar i remenar.Un cop passat el punt de control, els clients reben una bossa reutilitzable i entren a la sala de vendes, situada a la nau central de Fira Sabadell. Entre els productes, l'estrella són les sabatilles esportives, a preus que van des dels 20 euros per als més menuts fins els 50 per adults. També s'hi posen a la venda bosses per 15 euros, pilotes de futbol per 10 i tovalloles també per 10.Durant aquests tres dies s'han repartit un total de 9.000 invitacions, totes per sorteig previ, on cada agraciat podrà anar acompanyat d'una altra persona, motiu pel qual s'espera que pel recinte firal hi passin pel cap baix unes 18.000 persones. De tots ells, 25 comptaran amb passi VIP, que consisteix en una entrada de privilegi i dues sabatilles de regal.

