Un cartell de suport a Joan Coma davant de la seu del PP a Madrid Foto: Isaac Meler

Joan Coma, a la sortida de l'Audiència Nacional Foto: Isaac Meler

Quan el regidor de Vic Joan Coma Roura ha acabat de declarar a l'Audiència Nacional de Madrid davant del jutge Ismael Moreno encara s'ha hagut d'esperar unes dues hores a l'interior del tribunal. Mentrestant, a fora, l'expectació del centenar d'acompanyants de l'edil de la CUP era important. Tant dels mitjans com els simpatitzants i càrrecs electes independentistes –principalment de la CUP- que han anat a Madrid a donar suport al regidor vigatà esperaven ansiosos que sortís de declarar acusat de sedició per dir que "fer una truita cal trencar els ous". De la truita, dels ous i de trencar-los ha hagut de respondre davant del jutge.Des de les nou del matí que l'esperaven just davant d'una cafeteria Starbucks del carrer Gènova. La Policia Nacional espanyola els ha rebut amb identificacions però fins passades les dotze del migdia han estat fent guàrdia a l'espera de Coma, investigat per sedició. Han cridat "independència" i "fora la justícia espanyola". En el mateix carrer, un parell de cantonades més amunt, la seu estatal del Partit Popular restava impassible mentre la "judicialització de la política" ha seguit el seu curs aquest dimecres. Alguns vianants que passaven pel carrer han increpat els acompanyants de Coma amb crits de "polacos", "Catalunya es España" o "democracia es cumplir la ley".L'advocat de Coma, el diputat de la CUP al Parlament de Catalunya Benet Salellas, ha arribat a la capital espanyola preparat per abordar una declaració amb tics d'"autoritarisme". Com ha explicat abans d'entrar al tribunal, l'instructor del cas i titular del jutjat central d'instrucció número 2 de l'Audiència, Ismael Moreno, encara utilitza termes del codi penal franquista de 1973.A la sortida de la declaració -de menys d'una hora- Salellas ha confessat haver assistit a moments de "surrealisme". "Li han preguntat específicament què significava 'truita', 'ous' i 'trencar'", ha dit. De fet, aquestes són les paraules que van servir per incriminar-lo arran d'una denúncia del regidor ultradretà de Vic Josep Anglada.Dues hores després, Coma ha sortit. Per la rampa del pàrquing, igual que fa poques setmanes ho van fer els independentistes acusats d'injúries a la Corona per cremar fotos del rei Felip VI. Qui l'ha anat a rebre primer ha estat la seva dona, visiblement emocionada, malgrat que una agent en un primer moment l'havia intentat frenar quan Coma tot just acabava d'enfilar la rampa.Els dos, perseguits per periodistes, han creuat el carrer Gènova fins a la cafeteria on els congregats corejaven el seu nom. Allà el regidor de Vic ha atès els mitjans uns cinc minuts. N'ha tingut prou per alertar que "el sistema antidemocràtic" de l'estat espanyol "acabarà amb els drets de tothom". Tants dels independentistes catalans, com de la resta de "pobles d'Espanya". "Això va de democràcia", ha reblat, després de lamentar la "persecució" de l'Audiència Nacional espanyola contra la seva persona per "defensar en un ple el programa electoral".Coma, malgrat tot, s'ha mostrat poc preocupat per la mesura cautelar de retirada del passaport que li ha imposat el jutge d'entregar el passaport. "En tindrem de nous en un any", ha manifestat. Això, després d'aconseguir la independència i "desobeir" la justícia espanyola "davant situacions injustes".

