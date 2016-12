Joan Coma, a la sortida de l'Audiència Nacional, amb les diputades de la CUP. Foto: Isaac Meler

El jutge de l'Audiència Nacional espanyola ha ordenat la retirada de passaport de Joan Coma . El regidor de la CUP de Vic, després de ser posat en llibertat amb càrrecs, ha ironitzat sobre aquesta mesura cautelar assenyalant que "d'aquí un any ja tindrem passaports nous" donant per feta la independència.La sortida de Joan Coma –que veu com continua imputat per "incitació a la sedició"- ha estat acompanyada de crits de "Sense por, ni un pas enrere" mentre tant el regidor com la seva companya no podien amagar l'emoció. "Entenem que la desobediència és una eina legítima, democràtica i democratitzadora", ha explicat tot just sortir en declaracions als mitjans."Estem davant d'un estat clarament antidemocràtic", ha assegurat tot assenyalant que "superar aquesta situació depèn no només dels independentistes sinó també dels que no ho són a Catalunya i a la resta de l'Estat". "La interlocutòria que m'ha portat fins aquí hagués pogut afectar a qualsevol i si no hi fem front acabarem sense drets", ha conclòs.

