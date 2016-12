El musical El Petit Príncep , creat per Manu Guix i Àngel Llàcer i produït per LaPerla29 , prorrogarà funcions fins al 29 de gener en el marc de la tercera temporada de l'adaptació escènica del clàssic d'Antoine Saint-Exupéry.La nova temporada va començar el 2 de desembre i inicialment estava previst que estigués en cartell fins al 8 de gener. L'èxit del musical, que té tres premis Butaca, se suma a la bona acollida de la seva banda sonora, editada per Música Global i que ha recollit aquest darrer divendres el Disc d'Or per haver venut més de 20.000 còpies.El disc s'ha reeditat aquest any amb motiu de la tercera temporada, i comptarà també amb dues versions en karaoke i am la nova cançó El Petit Príncep, interpretada per Manu Guix, Àngel Llàcer i el grup Macedònia, que interpretarà la nova cançó en directe a la funció del dijous 29 de desembre, a les 12 del migdia.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)