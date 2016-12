L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, també era a la concentració de suport davant de l'Audiència Nacional espanyola, on s'han reunit un centenar de persones en suport a Joan Coma, detingut ahir per no anar a declarar el passat octubre per un delicte d'incitació a la sedició.Anna Erra, ha explicat a, que "l' Audiència Nacional s'ha excedit retirant el passaport a Joan Coma ", que ha sortit després de 24 hores detingut i d'una breu declaració de menys d'una hora. L'alcaldessa ha titllat de "desorbitada" la mesura que ha pres el jutge de l'Audiència, que demostra "el nivell de l'estat espanyol". Erra ha remarcat la necessitat d'estar al costat de qualsevol regidor "per només unes declaracions".Erra també ha reconegut que mentre esperaven a fora la declaració de Joan Coma es respirava "una certa calma tensa" per la incertesa de les preguntes que li faria el jutge. Finalment, quan ha sortit el seu advocat, Benet Salellas, ha explicat que el magistrat li ha demanat el significat de "truita", "ous" i "trencar-los", cosa que Erra qualifica "d'intentar buscar el surrealisme".El regidor vigatà ha sortit de l'Audiència Nacional espanyola en llibertat amb càrrecs –se li manté la imputació d'investigació a la sedició- poc després de la una del migdia acompanyat de la seva parella. La sortida de Joan Coma ha estat acompanyada de crits de "Sense por, ni un pas enrere" mentre tant el regidor com la seva companya no podien amagar l'emoció. "Entenem que la desobediència és una eina legítima, democràtica i democratitzadora", ha explicat tot just sortir en declaracions als mitjans.Coma ha declarat a partir de les 10.00 durant quasi una hora. Abans, la Policia Nacional espanyola ha identificat el centenar de persones que es concentraven a l'exterior del tribunal en suport al regidor independentista. La majoria eren d'Osona (una setantena) que s'han desplaçat amb autobús o amb cotxe particular.Destacava la presència dels altres tres regidors de Capgirem Vic, Sara Blázquez, Katia Juncks i Marc Barnolas; tres regidors d'ERC SOM-Vic, Maria Balasch, Josep M. Diéguez i Josep Lluís Garcia. També hi ha els cupaires Eulàlia Reguant, Anna Gabriel, David Fernàndez i Lluc Salellas així com altres càrrecs electes d'ERC, el PDECat i En Comú Podem. A l'exterior de l'Audiència Nacional, s'han escoltat crits a favor de la independència i contra la "justícia espanyola".

