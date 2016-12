Aquestes peces, que són fites de la història de les terres ponentines, es veuen contextualitzades per una amplia col·lecció d'altres objectes que fan entendre tot un món cultural i la seva evolució. Segona la Generalitat, el Museu de Lleida Diocesà i Comarcal és un equipament patrimonial indispensable per entendre les Terres de Ponent i, en conseqüència, per a una comprensió global de Catalunya i dels territoris vinculats a la cultura del país.



Actualment, completen la llista de museus d'interès nacional la Fundació Joan Miró, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el Museu Episcopal de Vic, el Museu Marítim de Barcelona, el Museu de Montserrat i el Museu Picasso.