L'actriu Carrie Fisher, morta aquest dimarts 27 de desembre als 60 anys després d'una aturada cardíaca , tornarà a ser la princesa Leia a l'Episodi VIII de la popular saga intergalàctica creada per George Lucas. L'actriu, que ha deixat diversos projectes inacabats, va poder enregistrar el vuitè lliurament de Star Wars. El rodatge del film va acabar el darrer juliol i ara mateix es troba en fase de post-producció.Segons informa Variety , les escenes de l'actriu a la pel·lícula ja estaven rodades, per la qual cosa els productors de Disney i Lucasfilm no hauran d'encarar la seva absència a la gran pantalla fins al novè episodi de la saga, que comença rodar-se l'any 2018 i en què també estava programada l'aparició de la princesa Leia. A més, segons les informacions de Deadline, Fisher tindrà un gran protagonisme en l'episodi VIII de la franquícia.Més enllà de la galàxia molt, molt llunyana de Star Wars, Fisher es va prodigar en la indústria de l'entreteniment pel seu doctorat en escriptura de guions i darrere de les càmeres. Entre els seus molts projectes, l'actriu protagonitza un paper rol recurrent en la comèdia Catastrophe (Amazon i Chanel 4), tot interpretant la mare de Rob Delaney. Precisament, l'actriu tornava de Londres de rodar la sèrie quan va patir l'atac de cor.

