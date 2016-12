Les seleccions de futbol de Catalunya i Tunísia s'enfronten aquesta tarda a partir de les 18.45 hores a l'estadi de Montilivi, on juga el Girona. Amb totes les entrades venudes, el camp s'omplirà fins al capdamunt per veure la selecció entrenada actualment per Sergio González i Gerard López en el tradicional partit de Nadal. El rival, tot i semblar menor, s'està preparant per a la Copa Àfrica, que ha de començar-se disputar el 14 de febrer.Les principals estrelles per al partit són els dels exjugadors del Barça i Espanyol, Xavi Hernàndez i Sergi Garcia, respectivament, els quals han viatjat des de Qatar per participar-hi. Pel que fa a la resta dels convocats, destaca l'intent per part dels entrenadors de fer una barreja entre experiència i joventut.L'equip que més jugadors aporta a la convocatòria, amb cinc; el Barça i el Celta, dos; i Al Sadd, Al-Rayyan, Tenerife, Sporting de Gijón, Olympiacos, Granada, Girona, Nàstic de Tarragona, Reus Deportiu, Osasuna i Sassuolo, un. Per tant, cadascun dels tres equips que juguen a la Segona Divisió també cedeixen un jugador a la Selecció Catalana. David López i Javi Márquez, que en un primer moment estaven convocats, són baixa per motius personals.Sergi Roberto (Barcelona)Jordi Masip (Barcelona)Víctor Álvarez (Espanyol)Aaron Martín (Espanyol)Marc Roca (Espanyol)Álvaro Vázquez (Espanyol)Gerard Moreno (Espanyol)Sergi Gómez (Celta de Vigo)Andreu Fontàs (Celta de Vigo)Xavi Hernández (Al Sadd)Sergio García (Al-Rayyan)Sergi Samper (Granada)Marc Crosas (Tenerife)Víctor Rodríguez (Sporting de Gijón)Alberto de la Bella (Olympiacos)Pere Pons (Girona)Gerard Valentín (Gimnàstic de Tarragona)Edgar Badia (Reus Deportiu)Oriol Riera (Osasuna)Pol Lirola (Sassuolo)

