Fernández Teixidó i Roger Montañola en l'acte de presentació de Moviment Lliures Foto: Moviment Lliures

Presentació del col·lectiu Catalans Lliures Foto: Catalans Lliures

El liberalisme català dóna per molt. El procés català, amb la seva capacitat per generar debat, ha dividit els qui es reclamen de la ideologia liberal, i ja tenim liberals independentistes i autonomistes. El proper 9 de gener, l’Ateneu Barcelonès acollirà un cara a cara entre membres del Moviment Lliures i del Col·lectiu de Catalans Lliures Per la plataforma que impulsa l’exconseller Antoni Fernández Teixidó, intervindran l’exdirigent d’UDC Roger Montañola i Guillem Laporta, i pels sobiranistes de Catalans Lliures, l’escriptor Enric Vila i Martí Jiménez, membre del grup Students for Liberty, un dels fòrums fundadors de la plataforma liberal. Pau Miserachs moderarà el debat, que promet ser intens. Perquè ja se sap que a vegades no hi ha res que divideixi tant com algunes proximitats.El Col·lectiu de Catalans Lliures, que es va presentar el setembre passat , ja s’ha convertit en associació. El 22 de desembre passat van celebrar un sopar que va aplegar més de cinquanta persones i va ser el tret de sortida cap a la captació de socis. En aquests moments, ja són un centenar. En el sopar hi va intervenir l’eurodiputat Ramon Tremosa, que va parlar sobre la situació actual a la UE.Per la seva banda, els qui van seguir Fernández Teixidó -antic dirigent de Convergència Democràtica- en l'operació per constituir el Moviment Lliures ja estan preparant el terreny per convertir el projecte en un partit polític de centre amb un objectiu molt clar: fer-se amb els vots de l'antic elector convergent, aquest objecte de desig que molts busquen amb afany però que ningú sap ben bé on està ara mateix.

