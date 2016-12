L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) ja ha localitzat el pare dels tres nens que van estar diversos dies amb la seva mare morta a un domicili de Palma i que actualment estan sota la custòdia de protecció de menors del Consell de Mallorca.Els tècnics i psicòlegs de l'IMAS "han parlat" amb el pare dels menors i estan fent una valoració per determinar si es pot fer càrrec o no dels seus fills.Així ho ha explicat la consellera de Benestar Social i Drets Socials i presidenta de l'IMAS, Margalida Puigserver, qui ha assenyalat que està previst que aquest dimecres els tres nens surtin de l'Hospital Universitari de Son Espases, on han estat en observació i sota atencions mèdiques des del passat 20 de desembre.Amb tot, Puigserver ha confirmat que els tres menors es troben "bé de salut" i ha destacat la bona atenció rebuda al centre hospitalari "que ha permès que els tres hagin estat junts en una mateixa habitació". "Els germans no han volgut separar-se en cap moment", ha asseverat sobre aquesta qüestió.Els tres nens, de 5, 10 i 11 anys, van passar entre tres i quatre dies vivint sols amb el cadàver de la seva mare en el seu domicili de la barriada de Verge de Lluc, a Palma. La dona, de nacionalitat nigeriana i 40 anys, hauria mort per causes naturals, segons els primers informes forenses.La presidenta de l'IMAS ha indicat que, mentre s'està fent una valoració en l'entorn familiar dels menors, els tres germans seran traslladats a un centre de primera acollida del Servei de Menors de l'IMAS.Allà s'hi estaran temporalment fins que es produeixi un acolliment familiar --pels membres de la seva pròpia família-- o un acolliment extern.Amb tot, Puigserver ha revelat que hi ha una família del mateix centre educatiu on els nens estaven escolaritzats "que està interessada a acollir-los tots tres junts de manera temporal".

