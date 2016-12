El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha alertat avui la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que “els cossos policials continuen fent una interpretació massa restrictiva de la directiva europea pels drets dels detinguts” i que això pot incórrer de forma puntual en “actuacions desproporcionades”. Per evitar-ho, reclama a la Direcció General de Policia que elabori una nova circular en què s’estableixi el dret de la persona detinguda a obtenir la seva documentació. A més, el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura (MCPT) que Ribó presideix també constata altres mancances en el sistema penitenciari pel que fa l’atenció de les dones recluses o dels infants i adolescents en els centres d’internament.Així, el MCPT considera que, de l’anàlisi realitzat aquest any en una cinquantena d’espais privats de llibertat , des de comissaries fins a presons, centres infantils, geriàtrics i de salut mental, la política penitenciària “ha d’incloure la perspectiva de gènere”, perquè avui dia les dones recluses, que representen un 7% del total, es troben en una “situació de vulnerabilitat especial”. Aquestes reformes en el sistema haurien de reduir els casos en què un delicte fa imprescindible l’ingrés d’una dona a la presó i haurien de recollir dades estadístiques. Alhora també reclamen més assistència sanitària, més detecció i tractament de la violència masclista i el foment de les relacions familiars en cas que es tinguin fills.En les visites als centres penitenciaris, l’MPTC també constata que el nombre d’interns en règim d’aïllament es manté constant, entre l’1,8% i el 2% del total de la població reclusa. Per això, reclamen que es restringeixi aquest aïllament i que només s’apliqui de forma rigorosa quan hi hagi una perillositat extrema de l’intern i que, en tots els casos, vagi acompanyat d’un informe diagnòstic amb dades precises.Així mateix, les visites del MCPT també han detectat mancances greus als centres d’internament per a menors i consideren que les mesures disciplinàries “són excessives”, tant per la manca de garanties i desconeixement per part dels infants i adolescents del règim sancionador com per la “inadequació de les sancions”. Alhora, reclama més personal i més ben format i que s’empleni degudament el llibre de registre.A més, el síndic de Greuges ha aprofitat la presentació de l'informe per avançar que estan preparant un informe sobre casos de judicialització de la política i que "afecten llibertats", preguntat per la detenció del regidor de la CUP a Vic Joan Coma.

Consulta l'Informe del Mecanisme de Prevenció de la Tortura

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)