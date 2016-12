Pablo Iglesias i Ínigo Errejón, en una imatge d'arxiu. Foto: EFE

A un mes i mig de la celebració del seu congrés a Vistalegre, Podem ha exhibit públicament les batalles internes per les diferències que hi ha a l'hora d'encarar estratègicament el futur del partit. Intercanvis de retrets i destitucions polèmiques com la del portaveu de l'Assemblea de Madrid, l'errejonista José Manuel López, han ocupat titulars. Davant d'aquesta situació, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, que es va imposar per la mínima en la consulta interna per decidir el model de votació en el congrés, ha adreçat una missiva a les bases per demanar perdó. "Perdoneu-me, sé que us estem avergonyint", ha assegurat.La carta té un motiu inicial: el missatge que ha rebut Iglesias de Teresa Torres, una dona de 75 anys que via missatge de Whatsapp ha retret a Podem que "parli de bajanades" i s'hagi convertit en una "olla de grills" en comptes de centrar-se en els problemes de la gent. El secretari general de la formació lila ha reconegut que en les últimes setmanes les bases i la ciutadania han vist com diputats del partit es "tiraven els plats pel cap" i dirigents es "feien mal" donant-se lliçons entre ells i utilitzant els mitjans de comunicació i les xarxes socials "per desafiar-se". Iglesias ho atribueix a "falta de destresa" i ha fet una crida a "deixar de respondre les acusacions d'altres companys".Entonant el mea culpa, Iglesias admet que ell també ha caigut de vegades en "l'error" de respondre a crítiques en un "debat obertament" que, reconeix, s'ha acabat tornant "en contra" del partit. A més, adverteix que si es segueixen "rentant els draps bruts" d'aquesta manera, Podem acabarà "destruint-se". Per tot això, ha demanat "contenció" a tots els portaveus i dirigents del partit, a la vegada que s'ha compromès per arribar a un "acord" que permeti les diferents veus de Podem seguir "caminant junts i units".

