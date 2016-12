Els desnonaments sense ordre judicial d'empreses com Desokupa ja han arribat a la Fiscalia, la qual ha de decidir ara si actua. L'Ajuntament de Barcelona ha traslladat al Ministeri Fiscal quatre d'aquests casos ben documentats perquè considera que hi ha suficients indicis per pensar que s'ha vulnerat la llei per "coaccions, violació de domicili o amenaces", segons ha explicat aquest dimecres el tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens. El consistori té set casos d'aquest any registrats, però veu indicis d'il·lícit penal en quatre. En funció de la resposta de la Fiscalia, valorarà si es persona com a acusació popular.Els casos que ha dut a la Fiscalia són de Desokupa i d'una altra empresa. Segons Asens, es tracta d'un nou fenomen d'assetjament immobiliari, vinculat amb els processos de gentrificació, per aconseguir expulsar els veïns d'un immoble i destinar-lo a altres usos. I és una nova estratègia perquè consisteix a enviar persones corpulentes, sovint amb tatuatges, i que diuen que van a mitjançar però "molts cops la seva actuació és una coacció psicològica, verbal i fins i tot física a les persones perquè marxin contra la seva voluntat" sense que hi hagi una ordre judicial, ha relatat el tinent d'alcalde.Ho ha exemplificat amb un cas del 14 d'abril del número 20 del carrer Josep Torres del barri de Gràcia –la casa okupa de Can Dimoni-, on va intervenir un grup de persones de l'empresa Desokupa, algunes de les quals de nacionalitat russa. Entre les amenaces als inquilins perquè deixessin el seu habitatge figura la de "Cualquier día os rompo las piernas". No era la primera visita d'aquesta companyia, però sí "la més violenta", segons Asens, i ha afegit que justament aquest cas ja està judicialitzat. L'Observatori DESC va presentar una querella Molts dels casos es registren a Ciutat Vella i Sants. L'Ajuntament estima que n'hi poden haver hagut més que no només els set que té documentats, i que són on ha intervingut el consistori. El consistori ha constatat que hi ha "alarma social" davant de l'actuació d'empreses com Desokupa. "El problema és greu, existeix i hi ha preocupació ciutadana", ha reconegut el tinent d'alcalde. De fet, fa encara no dos mesos que diverses entitats socials van exigir perseguir les pràctiques "mafioses" d'aquesta companyia Les actuacions municipals no es limiten aquí. L'Ajuntament ha creat un protocol, mitjançant el qual quan tingui constància que hi ha alguna possible actuació delictiva d'aquestes empreses s'enviarà un tècnic de districte a confirmar-ho i es denunciarà als Mossos. A més, s'activaran els Serveis Socials i d'Habitatge per si cal oferir un reallotjament d'emergència i 24 hores després que s'hagi produït l'acció es reunirà una comissió d'anàlisi del cas per disposar de tota la informació i valorar si cal realitzar algun tipus d'acció judicial.Asens també ha anunciat la reactivació de la unitat específica de la Guàrdia Urbana amb formació especialitzada per permetre detectar casos d'assetjament immobiliari. La vol recuperar començant amb una prova pilot de dos agents a Ciutat Vella. L'Ajuntament també ha fet arribar a la Fiscalia la petició de recuperar també el fiscal especialitzar en delictes de coacció immobiliària, i de tornar a firmar un conveni en matèria d'assetjament immobiliari com el que ja havia rubricat l'exalcalde Jordi Hereu per al període 2008-12.

