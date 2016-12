L'Assemblea Aturem BCN World no abaixa els braços i seguirà amb la seva lluita perquè el macrocomplex turístic no s'instal·li al territori. Aquesta setmana està previst que s'aprovi definitivament el Pla Director Urbanístic (PDU) del CRT -més conegut com a BCN World- i les obres, segons el conseller Josep Rull, començaran entre el juliol i l'agost del 2017 . Davant d'aquests fets, els contraris al projecte estan estudiant la possibilitat d'interposar un recurs contenciós-administratiu contra el PDU.Per portar a terme aquesta mesura, fan una crida a tots els col·lectius i organitzacions perquè s'hi sumin i més un front comú per acabar amb el projecte. A través d'un comunicat, Aturem BCN World ha expressat que "havia preferit deixar aquesta via en un segon pla a l'espera que el Govern de la Generalitat de Catalunya fos capaç de rectificar els errors del passat i admetre que el model que representa BCN World no és el que el Camp de Tarragona necessita" però com que no ha rectificat, hauran de passar a l'acció. L'arribada del CRT al territori portarà, segons l'Assemblea, "macrocasinos, concentració del turisme en ressorts, rebaixes d'impostos pel joc, urbanisme a la carta a través d'un Pla Director Urbanístic i presència d'empreses del joc vinculades al crim organitzat, entre altres".A banda de la via jurídica, també iniciarà els tràmits perquè els antics propietaris dels terrenys expropiats puguin sol·licitar compensacions econòmiques per l'increment de valor dels terrenys que implica el nou pla director.Tot i que el nou PDU inclou modificacions importants respecte al que es va plantejar inicialment el setembre del 2012, "veiem com encara es manté l'esperit inicial del projecte, on l'eix central continuen sent els casinos, els grans complexos comercials i hotels sobredimensionats que repercutiran negativament en l'actual economia turística de la zona, contribuint encara més al col·lapse durant l'estiu i abocant la població a un sector laboral temporal i precari", lamenten, A propòsit d'això, també afegeixen que "hi continuen havent greus dèficits i segueix latent l'amenaça del rescat públic en cas de fallida del projecte". Alguns punts que no agraden als contraris al projecte és que no queden resoltes qüestions com el subministrament energètic, l'abastiment i depuració de les aigües i la mobilitat en transport públic pel sector.Per últim, lamenten que el Pla no ha comptat amb un programa de participació i concertació ciutadana en cap moment de la seva tramitació.

