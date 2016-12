Concentració de suport a Joan Com a Madrid Foto: Isaac Meler

La diputada de la CUP Anna Gabriel ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que avanci el referèndum d'independència previst per al mes de setembre a abans de l'estiu per fer front als processos judicials a què s'enfronten diversos sobiranistes aquest 2017: "A més judicialització, avançament del referèndum". "Hi ha motius suficients com per constatar que l'Estat no té voluntat d'obrir una taula de diàleg i que, per tant, nosaltres veiem més que justificat l'avançament de la data del referèndum", ha explicat Gabriel en una entrevista a Europa Press.Gabriel ho defensa l'endemà de la detenció del regidor de la CUP a Vic, Joan Coma , però ha assegurat que també demana aquest avançament davant del judici al qual ha d'enfrontar-se l'expresident Artur Mas el febrer per haver organitzat la consulta del 9 de novembre del 2014. "No creiem que el país hagi de veure a través de les notícies la condemna o les possibles inhabilitacions de càrrecs públics i de persones que han tingut responsabilitats en algun moment", reflexiona la diputada anticapitalista.Davant dels processos judicials als quals s'enfronten Coma, Mas o molt probablement la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, els cupaires consideren que una resposta a l'alçada seria convocar aquesta votació "com més aviat millor". "Els mecanismes ja hi són, la logística ha de poder estar garantida i tenim tot allò que es necessita: Un Govern i un amplíssim suport polític i social. No es necessita res més. Determinació i compromís públic", assegura.Així, Gabriel sentencia que la Generalitat pot activar el referèndum sense haver d'esperar fins després de l'estiu: "No estem disposades a veure com cauen les condemnes o com segueixen les detencions que no sabem fins on poden arribar". Sosté que avançar el referèndum no contravé la resolució del Parlament que establia fer-ho després de l'estiu, ja que en el text es recollia que havia de celebrar-se "com a molt tard" el setembre, i aquest "com a molt tard" deixa la porta oberta a avançar-lo.Gabriel accepta que el Govern català i l'espai polític dels comuns que lidera l'alcaldessa Ada Colau insisteixin a fer campanya per defensar el referèndum per la "via pactada" amb l'Estat, però adverteix que aquesta no és l'aposta de la CUP, ja que la veuen impossible. "En la cimera [ de divendres passat ] vam ser molt clars. No confiem en la via pactada. Hi ha indicis suficients com per adonar-se que l'Estat no té la voluntat de resoldre el conflicte des d'una perspectiva democràtica", raona.Gabriel coincideix amb els comuns que el referèndum ha de ser amb garanties i vinculant i els reclama que acceptin convocar-lo per la via unilateral si l'Estat rebutja qualsevol mena de negociació en un termini d'entre dos o tres mesos. "Quan un es creu que té dret a decidir, si et trobes davant d'algú que et nega la teva sobirania, la resposta que el tu dónes és fer-la valer i en aquest cas és convocar el referèndum. No entendríem que no donessin suport a aquesta opció", reflexiona.

