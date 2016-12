La detenció i trasllat cap a l'Audiència Nacional de Madrid del regidor de la CUP de Vic Joan Coma és una de les situacions que deixen perplexos els polítics europeus. Així ho ha explicat ala delegada del Govern a Alemanya, Marie Kapretz, que, aquest dimarts al vespre va participar a la concentració de suport al regidor detingut que es va fer a Berga, i de manera paral·lela a diverses poblacions del país."El cas de Joan Coma és bastant fora de sèrie a Europa", ha declarat. I és que, tal com ha dit, "el que no es pot entendre" fora de Catalunya és que els casos polítics no es resolguin en aquest àmbit i que, per contra, es judicialitzin: "Això s'ha d'explicar bé perquè no és el normal que s'ha de fer".Des d'Alemanya, ha relatat, actualment ja s'estan realitzant "pressions" al govern espanyol perquè s'avinguin a negociar. No obstant això, ha puntualitzat, des d'Europa també s'està veient aquesta manca de voluntat, i "tothom està molt a l'espera del 2017". Segons ella, però, els catalans s'han de continuar "carregant de raons", i en aquest camí han de demostrar "fermesa" i criticar que els mecanismes de diàleg no funcionin.

