Concentració de suport a Joan Com a Madrid. Foto: Isaac Meler

Joan Coma ja ha començat a declarar a l'Audiència Nacional espanyola en el marc de la investigació per sedició que encapçala el jutge Ismael Moreno. Ho fa amb presència de Benet Salellas, diputat de la CUP i advocat del regidor de Vic.Abans, la Policia Nacional espanyola ha identificat el centenar de persones que es concentren a l'exterior del tribunal en suport a Joan Coma, detingut ahir per no anar a declarar quan se'l va citar acusat d'un delicte d'"incitació a la sedició". La majoria són d'Osona (una setantena) que s'han desplaçat amb autobús o amb cotxe particular.Destaca la presència dels altres tres regidors de Capgirem Vic, Sara Blázquez, Katia Juncks i Marc Barnolas; tres regidors d'ERC SOM-Vic, Maria Balasch, Josep M. Diéguez, Josep Lluís Garcia, i l'alcaldessa de Vic, Anna Erra (PDECat). També hi ha els cupaires Eulàlia Reguant, Anna Gabriel, David Fernàndez i Lluc Salellas així com altres càrrecs electes d'ERC, el PDECat i En Comú Podem. A l'exterior de l'Audiència Nacional, s'han escoltat crits a favor de la independència i contra la "justícia espanyola".Benet Salellas, diputat de la CUP i advocat del regidor vigatà, ha explicat que el jutge Ismael Moreno que investiga Coma per sedició i rebel·lió utilitza l'expressió "delictes contra la forma de govern", una expressió que deriva del codi penal franquista del 1973. "Hi ha una connexió directa amb el règim jurídic franquista i una conjunció entre els interessos de la Fiscalia i l'extrema dreta", ha assegurat."Per fer la truita primer s'ha de trencar els ous", són les paraules que Coma va pronunciar en el marc d'un ple municipal que va aprovar una moció de suport a la declaració de ruptura del Parlament del 9 de novembre de 2015. Aquesta expressió és la que va dur la Fiscalia a acusar-lo i a convertir-lo en el primer regidor independentista investigat per aquest delicte, a partir d'una denúncia del regidor d'ultradreta, Josep Anglada . Ara l'investiga el mateix jutge que va ordenar presó provisional per a dos titellaires que van ser detinguts a Madrid per suposadament enaltir el terrorisme durant un espectacle. La causa contra ells va acabar arxivada Moreno és el titular jutjat central d'instrucció número 2 de l'Audiència Nacional espanyola, on va començar a exercir com a jutge a partir de 1985, fet que el converteix en el més veterà. Des del 1974, però, va treballar com a inspector del Cos Superior de Policia franquista i va arribar a ser investigat per irregularitats en una investigació policial que el Tribunal Suprem va anular Els Mossos d'Esquadra van detenir Coma aquest dimarts per portar-lo cap a Madrid després que Coma es negués a declarar a finals d'octubre. Segons va poder saber, les circumstàncies de la detenció del regidor van ser pactades entre la CUP i el Departament d'Interior.Tal com va enregistrat aquest diari , la detenció es va fer efectiva al voltant d'un quart de 12 a prop de Correus de Vic, lloc on Coma havia pactat amb els Mossos fer efectiva la detenció. Dos agents de paisà van acompanyar Coma fins al cotxe que el va acabar portant fins a la capital espanyola el mateix vespre. El regidor es va acomiadar de la seva dona i va poder rebre l'escalf de membres de la CUP com Katia Juncks o l'alcaldessa de Vic, Anna Erra (CiU).Abans de ser detingut, Coma va gravar un missatge on considera que l'estat espanyol l'obliga a comparèixer "per haver defensat en un ple municipal desobeir lleis injustes". El regidor explica que "el problema no el tenim nosaltres, sinó ells" i no descarta declarar. "No seran ells, sinó nosaltres, independentistes i no independentistes els que decidirem a les urnes el futur del nostre poble. Si cal, sense permís", afegeix, abans de tornar a agrair tot el suport rebut.

