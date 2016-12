Es guanyava la confiança d'homes grans q la convidaven a casa. Els drogava i quan s'adormien els robava. Detinguda https://t.co/5NPOIq7CF4 pic.twitter.com/edWZOUG9Lg — Mossos (@mossos) 28 de desembre de 2016

Una veïna de Barcelona de 45 anys va ser detinguda el 21 de desembre com a presumpta autora de tres robatoris violents a domicili, dos a Barcelona i un a Badalona. Per fer-ho, la dona, vestida de manera elegant i amb molt bona presència, contactava amb homes d'edat avançada, se’n guanyava la confiança i s’ho feia venir bé perquè la convidessin a casa seva. Un cop allà els drogava i els sostreia diners i objectes personals.La dona actuava de manera persuasiva i buscava homes d’edat avançada que s’assegurava que estiguessin sols. S’hi apropava, en un bar o al carrer, iniciava una conversa amena i s’ho feia venir bé perquè l’acabessin convidant al seu domicili. Un cop dins del pis de la víctima, procurava mantenir un clima de confiança amb els ancians i s’oferia per fer-los el dinar o per servir-los una beguda. Aleshores aprofitava el moment que estava sola a la cuina per abocar-hi un somnífer.D’aquesta manera s’assegurava que els homes s’adormissin al cap de poca estona. De fet, en els tres casos les víctimes manifestaven que, en un cert moment, s’havien marejat i havien tingut episodis de somnolència severa. Quan es despertaven s’adonaven que el seu pis estava regirat i trobaven a faltar diners que guardaven a casa, a més d’altres objectes personals i aliments.Després de diverses indagacions, agents dels Mossos van poder identificar la dona investigada i es van adreçar al seu domicili situat a l’Hospitalet de Llobregat. Passades les nou del matí els policies van observar que la dona sortia del seu pis i la van detenir.A la posterior entrada i escorcoll que se li va practicar al domicili els mossos hi van trobar diversos envasos buits d’un medicament similar a l’utilitzat i un telèfon mòbil des d’on hauria fet dues recàrregues que dues de les víctimes havien pogut observar abans que pugessin als seus domicilis. Es dóna la circumstància que en el moment de la detenció la dona duia posat el mateix mocador que s’observava en unes imatges de videovigilància en un dels dies que havia comès un dels robatoris.La dona va passar a disposició judicial el dia 23 de desembre i el jutge va ordenar el seu ingrés a presó.

