Un homenatge per a un entrenador que es va carregar la famosa quinta de lo pelat quan va veure que el seu fill no només no era el seu lider sino que inclús no era considerat part d'ella?



Un homenatge per a un jugador que es va esforçar només el primer any que va estar aquí i que després ja mai va tornar a fer res?



Realment, sembla que ens haguem tornat bojos amb el Cruyff.