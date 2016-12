El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va confirmar que el nou projecte de BCN World serà aprovat pel Govern aquesta mateixa setmana després que ho fes la Comissió d'Urbanisme de Tarragona. Les obres començaran l'estiu vinent, "entre el juliol i l'agost". Així ho va explicar al No ho sé de RAC1 , on va afegir que "s’ha d’aprovar el Pla Director Urbanístic (PDU), però la part de joc no superarà el 4% de la superfície total", i que el projecte “és millor que el de fa un any i de fa dos".Mentrestant, aquest dimarts al vespre, quedava aprovat aprovat provisionalment el pla director urbanístic BCN World aquest dimarts a la tarda per la Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona per àmplia majoria. El planejament del rebatejat com a Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, ha estat votat en una comissió amb un gran nombre de representants territorials.Amb 26 vots a favor, una abstenció i cap vot en contra, el projecte, redimensionat en diverses ocasions i que difereix molt dels inicis, fa el darrer pas a la seva aprovació definitiva aquest dijous. Durant la comissió s'ha destacat la feina feta des que es va aprovar inicialment el 30 de juny passat, ara fa sis mesos.Durant aquest temps s'ha estudiat i acceptat bona part del contingut de les 16 al·legacions presentades per ajuntaments, plataformes ambientalistes i dels propis operadors -preseleccionats per adjudicar-se una llicència de casino al macrocomplex. Així, un dels canvis incorporats, a petició expressa dels operadors, és la possibilitat de la divisió horitzontal parcel·lària per especialització d'usos.

