El Departament de Salut preveu que entre aquesta setmana i la següent la grip es converteixi en epidèmia. Durant la setmana 51 de l’any, hi ha una setantena de casos de grip per cada 100.000 habitants, més del doble que en el mateix període de l’any passat, quan només n’hi havia 29,4. Es considera que hi ha epidèmia quan aquesta xifra se situa al voltant dels 110,7 casos.Tal com explica RAC1 , les autoritats esperen que la vacunació tingui una taxa d'efectivitat alta. Els casos més detectats són del tipus A, soca més habitual de les tres que inclou la vacuna. Per tant, tot i que la vacuna fa efecte al cap de 15 dies, la majoria de vacunats estaran coberts.Per això, i per tal de solucionar la gran afluència a les urgències que han patit els hospitals de Barcelona i que ha provocat les queixes de treballadors i usuaris , Salut preveu destinar 16,8 milions d’euros per al Pla integral de les urgències, un milió més que la temporada anterior. En concret, tal com ha anunciat el director del CatSalut, David Elvira, la conselleria destinarà 14,1 als hospitals i 2,7 als centres d’atenció sociosanitària.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)