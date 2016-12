01/01/1970

L'exconseller d'Economia considera que el Brexit ha fet Europa més petita però no arribarà a desestabilitzar-la, i no creu que la UE "pateixi molt" per l'elecció de Trump | Assegura que "la CUP va ser un negociador hàbil i va obtenir més del que raonablement podia esperar", i avisa que "les pàgines a la història no les escriurà bloquejant uns pressupostos" | Mas-Colell es mostra optimista respecte a la societat tecnològica i considera que la mecanització dels llocs de treball no hauria de fer perdre benestar social