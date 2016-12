L'actiu Carrie Fisher (1956), coneguda per l'icònic paper com a princesa Leia a les pel·lícules de la saga Star Wars, ha mort aquest dimarts a l'hospital després que divendres passat patís un atac de cor durant un vol cap a Los Angeles. Tornava de Londres, on poques hores abans havia presentat el seu darrer llibre.El portaveu de la família Simon Halls ha publicat aquest dimarts una declaració en nom de la filla de Fihser, Billie Lourd, comunicant la notícia: "Amb una tristesa molt profunda, Billie Lourd confirma que la seva mare ha mort a les 8:55 d'aquest matí. Era estimada per tot el món i la trobarem molt a faltar. La nostra família els agraeix les seves mostres de condol i oracions".Poc després de conèixer-se la notícia la xarxa s'ha omplert de missatges de condol i de suport a la família. Un d'ells ha estat el de l'actor Mark Hamill, que va interpretar Luke Skywalker en les primeres entregues de Star Wars. "Sense paraules destrossat", ha escrit l'artista.Fisher, filla del cantant Eddie Fisher i de l'actriu Debbie Reynolds, va interpretar un dels seus primers personatges a la gran pantalla a la mítica pel·lícula Shampoo (1975). La fama, però, no li va arribar fins dos anys més tard amb el seu paper de Leia a La guerra de las galàxies, interpretació que va repetir a L'Imperi contraataca (1980), El retorn del Jedi (1983) i, 32 anys després, a El despertar de la Força (2015), on Leia es retrobava amb Han Solo (Harrison Ford) Aquest mateix hivern s'ha estrenat la nova pel·lícula de l'univers Star Wars, Rogue One, un spin-off on, per alegria de molts fans fundacionals, també té un petit i sorprenent paper, just a la fi de la història . A més de l'aplaudida saga, també va formar part de títols tan coneguts com Cuando Harry encontró a Sally i Hannah y sus hermanas.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)