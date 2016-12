Kirmen Uribe (Anodarroa, 1970) és un dels puntals de la nova literatura basca. Poeta de fonda petjada i de formes tranquil·les, l'any 2001 va revolucionar l'escenari de la literatura basca amb Bitartean heldu eskutik ( Mentrestant dóna'm la mà ), un llibre que va projectar a nivell internacional la vigència i qualitat d'unes lletres a les quals els eren necessaris els aires de la transformació, de la bellesa, de la concreció i de la commoció. Paraules per un canvi, per un renaixement i per uns temps totalment nous. Anys després, el seu debut narratiu seria una altra revelació, Bilbao-New York-Bilbao (2010), seguit d' El que mou el món (2013) i ara culminat amb L'hora de despertar-nos junts (2016)."He après molt des que vaig publicar Bilbao-New York-Bilbao", reconeix Uribe. Aquella primera novel·la va ser escrita lliurement, amb la voluntat d'explicar les coses d'una altra manera i tenint en compte Internet i totes aquelles noves maneres d'explicar que ho estaven canviant tot. "Volia introduir tota aquesta nova tradició, fer-ho de manera novedosa", reconeix, mentre recorda un camí traçat que ha estat fulgurant. "Aquests anys he après a escriure. Sóc una persona molt tranquil·la, m'agrada veure les coses amb perspectiva i anar sense pressa". Aquella primera obra va ser una novel·la curta, de personatges. "Ara, però, sento que aquelles dues novel·les eren passos previs a aquesta tercera". La manera de fer un recorregut que s'anava fent a poc a poc i que preparava el terreny per una obra tan gran, tan majestuosa, tan arriscada i tan completa com L'hora de despertar-nos junts.

Kirmen Uribe. Foto: Adrià Costa

"Aquesta vegada, era molt conscient que tenia una història gran", subratlla. És la història de tres generacions d'una família que, al mateix temps, explica el País Basc del segle XX. Una empresa descomunal. "És una novel·la molt ambiciosa, amb una tasca enorme de documentació que era molt necessària, perquè volia explicar la història amb molt de rigor, no volia entrar en veleïtats, ni tampoc podia aparèixer jo mateix. Ni com a protagonista, ni fent jocs d'estil", rebla Uribe. L'obra té ingredients de la novel·la clàssica, però està explicada com una novel·la del s. XXI, amb molt de ritme narratiu i amb capítols curts. "M'he contingut molt, no hi ha digressions, no em recreo estilísticament, no hi ha descripcions llargues", confessa, satisfet. "El ritme és fonamental, en una novel·la".El llibre se centra en la vida del músic Txomin Letamendi i la de la seva dona, la infermera Karmele Urresti, provinent d'una família benestant d'Ondarroa. Gent a qui la guerra civil estronca la vida. "En aquesta història, tot és real. Vaig conèixer la Karmele quan era petit", explica Uribe. "Els seus fills eren amics de la meva família i sempre havia tingut la intuïció que allà hi havia una gran història. Però sentia que no era capaç de fer-la, encara". Han hagut de passar molt anys per poder-ho afrontar amb tots els ets i uts, amb el convenciment de fer-ho bé i de saber que les peces són totes a lloc. "És una família que comprèn la història del nacionalisme, al complet, així com la història del propi poble basc". Pel camí, una història per on passegen personatges com Manu Sota, el lehendakari Aguirre, però també Roosevelt, Thomas Mann o Einstein."No és una biografia, ni un llibre d'història, tot i que tots els documents en què em baso són reals". Tot és veritat, excepte les escenes novel·lades i l'ordenació del fets, que es presenten de manera literària. El resultat és un llibre que batega, que conté molt d'atreviment i valor, perquè restaura peces de la història que són molt doloroses. "Era un pas necessari. Aquesta evolució viscuda durant tres generacions és una cosa del País Basc que encara no s'ha explicat", assenteix, mentre assegura que calia fer-ho sense canviar els noms. "No podia fer ficció d'aquest tema, havia de ser totalment honest amb mi mateix i amb la història, l'única via per fer possible que la gent es cregui la novel·la".

Kirmen Uribe. Foto: Adrià Costa

Kirmen Uribe. Foto: Adrià Costa

En aquest sentit, el dolor recorre la vida dels protagonistes, tal i com ho fa, també al poble basc. Una època on ETA neix, perpetuada per silencis i amb acumulació de ferides. "El que fa més mal de tot és tocar-se la pròpia ferida", reconeix Uribe. "I hi ha parts d'aquesta novel·la que fan molt de mal. Però em venia molt de gust ser sincer i explicar-ho tot, perquè per explicar la història d'un país cal ser molt honest i la societat basca està sent molt honesta, i està admetent tot el que va passar". Uribe aplaudeix que, per fi, les víctimes estiguin parlant entre elles, amb un gran esforç per reconèixer-se com a víctimes, provinguin d'on provinguin. "Les persones hem d'estar per sobre de totes les informacions esbiaixades que ens arribin", conclou.El títol de la novel·la surt d'un poema d'Ezra Pound. "El tenia molt clar des del principi. És un poema que m'agrada molt, que descriu el moment en què dos amants són a les golfes i desperten per la llum del nou dia". El vers final diu allò de "no existeix una hora tan fresca i clara com l'hora de despertar-nos junts". "És una imatge molt gràfica d'allò que ens ha de passar com a país: és l'hora de despertar-nos junts i d'entendre'ns. La gent ja ha començat a fer-ho", explica Uribe. "Cal tancar molt bé els capítols dolorosos del passat i estic convençut que, quan ho fem, farem grans passes endavant".La novel·la és això i també la supervivència d'una família i de tot un poble. "És l'angoixa de voler seguir sent i de voler mantenir viva una cultura". Tal i com explica Uribe, la recepció del llibre està sent molt bona arreu de l'Estat. "A Madrid l'han rebut molt i molt bé –detalla–. Al final, acaba donant una altra visió del tema basc i pot ser un granet de sorra per poder entendre'ns, fins i tot a per explicar-nos a Europa i als Estats Units", afirma. "Crec que a fora, el llibre tindrà molt de recorregut. Qui no sàpiga res de res del País Basc podrà entendre moltes coses. Per exemple, la influència que ha tingut la dictadura de Franco en la història del nostre poble".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)