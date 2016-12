La fundació ONCE ha desplegat, la setmana passada a Barcelona, una simulació de casa intel·ligent adaptada per a persones amb alguna discapacitat física o psíquica. La casa compta amb més d'un centenar de solucions tecnològiques que ajuden a fer la vida més fàcil a l'espai domèstic: televisors controlats per veu, detectors de caigudes, dispositius per trobar les claus de casa o timbres de llum per a persones sordes són algunes de les propostes que presenta el mòdul.Tal com explica el president de l' Associació Discapacitat Visual Catalunya , Manuel Martí, l'art de la domòtica - que és com s'anomena a la tecnologia adaptada a la llar – està generant solucions a problemes quotidians però que realment marquen la diferència: "S'ha de buscar la màxima autonomia per a la persona, com més dependent s'és, més desgastant és emocionalment. Però ara es pot anar caminant amb un GPS pel carrer i que vagi indicant per on he d'anar, quin és el transport públic, els obstacles, etc."La tecnologia mòbil ajuda a les persones amb discapacitat funcional a controlar els electrodomèstics de la cuina amb comoditat.Una de les tecnologies més innovadores que ha presentat d'aquest prototip de casa intel·ligent són els dispositius Beepcons. Consisteixen en una xarxa de detectors amb informació sobre l'espai o l'objecte en el que estan col·locats, que l'usuari pot consultar mitjançant una aplicació de mòbil. Beepcons no només pot ser útil per dins de casa, també pot facilitar la mobilitat a l'espai públic amb altres punts d'interès com ajuntaments, universitats o carrers.La casa intel·ligent s'ha mostrat durant tota la setmana a la plaça de les Glòries de Barcelona i ara viatjarà per diferents punts de l'estat espanyol, per tal de fer conèixer els avenços tecnològics que ja existeixen.L'objectiu és divulgar les necessitats de vida en l'espai privat de les persones amb diversitat funcional, fer pujar la demanda dels aparells que ajuden a crear un espai domèstic més còmode i donar suport a a les empreses que desenvolupen aquests dispositius.L'estada està dotada de saló, cuina/menjador, dormitori, bany i hall d'entrada i s'ha pensat sota els criteris de confort, adaptació a les necessitats dels seus habitants, facilitat d'ús, seguretat, sostenibilitat i estètica.En blau, les adaptacions de la casa intel·ligent a la sala d'estar i el dormitori.L'exposició, que inicialment estava dirigida a especialistes del sector del disseny industrial, l'urbanisme o la domòtica, també ha sigut un punt de trobada per a entitats i persones de totes les edats amb diversitat funcional que han compartit les seves necessitats específiques i la seva experiència amb les noves tecnologies.

