Competició de «snowboard» per a persones amb discapacitat física Foto: Espot (FGC)

Sortida de la Marxa Beret Foto: Baqueira Beret

Les estacions dels Pirineus catalans reafirmen un any més el seu suport a la pràctica de l’esport de neu de competició acollint a les seves pistes un bon munt de proves, tant nacionals com internacionals. De nou, les seves agendes s’omplen d’activitats per a tots els públics i de propostes d’allò més atractives per als més apassionats de la neu. Fem un repàs dels esdeveniments més destacats d’aquesta temporada perquè en vagis prenent nota.A l’estació ceretana del Grup FGC es disputa aquesta competició internacional de snowboard per a persones amb discapacitat física , celebrada sota els auspicis del Comitè Paralímpic Internacional (IPC). Riders de tot el món lluitaran per creuar la meta en el mínim de temps possible, en un circuit ple de salts, mòduls i dubbies.Els millors snowboarders d’arreu del món demostraran el seu domini d’aquesta disciplina a les pistes de La Molina, que un any més s’ofereix com a seu per celebrar-hi també la Copa del Món. Organitzada per la Federació Espanyola d’Esports d’Hivern (RFEDI), la competició oferirà de nou adrenalina, risc i espectacularitat en terres catalanes. Val la pena viure-la en directe.El Dorado Freeride va començar reunint l’any 1998 uns quants riders en una competició de freeride extrem d’esquí i snowboard als Pirineus. Anys després, s’ha convertit en la principal competició freeride del sud d’Europa, un esdeveniment esportiu internacional que rep la participació d’esquiadors de més de 27 països diferents. Boí Taüll acollirà les finals d’aquesta competició a mitjans de març per als amants de l’emoció.Per donar la benvinguda a la primavera, els millors esquiadors de muntanya del món es jugaran a les pistes de la Val d’Aran el títol de guanyador del circuit de la International Ski Mountaineering Federation (ISMF) en les proves d’Individual i Vertical en categoria sènior. L’esdeveniment està organitzat pel Club Excursionista Aran, el Centre Excursionista de Catalunya i les federacions FEEC i FEDME.L’ oferta d’activitats no acaba aquí. Les estacions catalanes també celebren nombroses competicions nacionals com la 38a Marxa Beret a Baqueira Beret (5 de febrer), la Copa d’Espanya FIS a La Molina (7-9 de març) o els Campionats de Catalunya a Espot Esquí (10, 11, 12 i 31 de març i 1 i 2 d’abril). Entra als webs de les estacions per estar al dia de tots i cadascun dels seus esdeveniments i comença a buscar forats per programar-hi els dies de neu

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)