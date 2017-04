Des de maig del 2008, el Departament de Territori i Sostenibilitat duu a terme unes consultes ciutadanes relatives al medi ambient en temes com la qualitat de l'aire, l'aigua, l'energia, els residus, el medi natural i altres.De l'E studi de 2016 destaca que es demana pels problemes o reptes ambientals que més els preocupa, únicament un 5% indica explícitament que no estan preocupats per cap problema ambiental.La contaminació, a nivell general i de l’aire, el canvi climàtic/efecte hivernacle i els residus continuen sent percebuts com els principals problemes ambientals, situant-se a gran distància de la resta de problemes esmentats.A nivell evolutiu, cal destacar que augmenta la preocupació pel canvi climàtic/efecte hivernacle i se situa al mateix nivell que la contaminació en general.Pel que fa a la preocupació per la contaminació, s’observen dues casuístiques: d’una banda, augmenta lleugerament la preocupació per la contaminació en general, la de l’aire i la de l’aigua, però, per l'altra, disminueix la preocupació per la contaminació nuclear i química, l'acústica, la del mar i el litoral i la de les terres agrícoles i el menjar.Les valoracions que reben els diferents aspectes ambientals es mantenen respecte la darrera onada, però, millora la valoració de la conservació dels boscos, els espais naturals i de la biodiversitat. La qualitat dels rius i rieres segueix sent l’aspecte amb un percentatge més gran de valoracions negatives, suspenent la seva valoració mitjana.Vegeu els Resultats de l'estudi d'opinió sobre la percepció i hàbits ambientals