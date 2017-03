Les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera que anualment organitza el Consorci Forestal de Catalunya tenen l’objectiu de donar una formació pràctica, el més àmplia possible, sobre la gestió dels boscos i la silvicultura de les diferents espècies forestals, i presentar ’in situ’ experiències relatives a la planificació de la gestió, tractaments silvícoles, gestió i aprofitaments d’espècies forestals, introducció d’espècies i plantacions, alternatives de gestió, mercats i productes, entre d’altres.Enguany, del 7 d'abril al 3 de juny, les Jornades estan adreçades especialment als professionals del sector forestal (silvicultors, propietaris forestals, tècnics i enginyers forestals, alumnes d'escoles forestals i d'universitats). Són eminentment pràctiques, per la qual cosa els assistents hauran de desplaçar-se en cotxe particular a les finques forestals, segons l'itinerari establert pel coordinador de cada jornada.A cada jornada es proporcionarà la documentació corresponent necessària.Fins el dia 3 d'abril de 2017, inclòsConsorci Forestal de CatalunyaTel. 972 842 708 / Fax. 972 843 094 consorci@forestal.cat (Persona de contacte: Margarita Rovira).Accediu al Programa de les XXXiV Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera