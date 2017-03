Vista del Port de Barcelona des del Castell de Montjuïc. Foto: Adrià Costa

Una aliança d'organitzacions ecologistes ha adoptat una declaració per designar en el mar Mediterrani un Àrea de Control d'Emissions (ECA, per les sigles en anglès) amb la qual limitar la contaminació generada pels vaixells. Aquesta aliança es va fundar l'any 2016 i agrupa principalment entitats de la regió Mediterrània com Cittadini per l'Ària (Itàlia), France Nature Environnement (França), Ecologistes en Acció (Catalunya), BirdLife (Malta) i Hellenic Ornithological Society (Grècia), però també organitzacions com la federació europea Transport & Environment i NABU (Alemanya). La declaració ha estat el resultat d'una conferència internacional sobre Transport Marítim en el Mediterrani celebrada el 28 de març a Roma, motiu pel qual s'anomenat « Declaració de Roma ».Aquesta iniciativa arriba en un moment oportú. França va assumir un intent decidit per impulsar una ECA Mediterrània en la reunió del grup de treball del Consell d'Europa celebrada a principis de març. La idea és que aquest pas impliqui la creació d'àrees de control d'emissions tant de sofre (SECA) com d'òxids de nitrogen (NECA), però també que abordi explícitament les emissions de partícules i carboni negre.Segons el President Executiu de NABU, Leif Miller: "La designació d'una ECA en el mar Mediterrani és un pas important i llargament esperat per reduir significativament la contaminació ambiental generada pels vaixells a la regió. És inacceptable que, en el sud d'Europa, les persones i el medi ambient segueixin sofrint per les emissions de gasos de combustió del sector marítim mentre que en el mar Bàltic, en el mar del Nord i al Canal de la Mànega existeixen normes més estrictes des de fa anys". Miller va afirmar que ecologistes i moviments socials de les ciutats portuàries de diversos països del Mediterrani han celebrat l'última iniciativa del Govern francès instant als seus propis governs a que assumeixin la seva responsabilitat i recolzin aquesta mesura.Per la seva banda, Daniel Rieger, portaveu de l'aliança i responsable de polítiques de transport, va declarar: "No podem acceptar cap excusa que segueixi postergant una regulació més estricta de les emissions dels vaixells en el sud d'Europa ja que les rutes de navegació més importants des d'Àsia fins a Europa travessen el Mediterrani i s'espera que el tràfic marítim augmenti fins a un 250 % l'any 2050. D'altra banda, ens enfrontem al fet que la regió posseeix algunes de les destinacions per a creuers més populars d'Europa, amb un creixement constant de les escales i dels problemes de contaminació de l'aire que això comporta a escala local. A més, la intensa radiació solar, especialment durant l'estiu, reacciona amb aquests contaminants atmosfèrics, generant smog i ozó troposfèric, tots dos nocius per a la salut".La creació d'una ECA Mediterrània restabliria un marc d'igualtat al mercat únic europeu, on els operadors de vaixells i ports del sud hagin de fer front als mateixos requisits reglamentaris que en el nord. Això també encoratjaria l'adopció de tecnologies de baixa emissió i la transferència dels coneixements necessaris dins de la Unió Europea, la qual cosa milloraria el lideratge en tecnologia i la creació de llocs de treball en el sector marítim.