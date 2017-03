Davant d’aquesta amenaça al territori gironí i a la lluita contra el canvi climàtic diverses entitats s’han organitzat per crear la Plataforma Resposta al MIDCAT , que ja ha iniciat les primeres accions.El gasoducte interconnector entre la península Ibèrica i França, anomenat MIDCAT, va iniciar la seva tramitació el 2007 i va ser paralitzat per l'Estat francès el 2010, però tot i així les obres al costat del territori català van començar el 2011 i van arribar fins a Hostalric. Ara, el projecte es reactiva per completar el tram des d'Hostalric fins a Figueres.Aquest projecte, si es construeix, afectaria el territori gironí de la mateixa manera que ja ho fan altres infraestructures d'interconnexió, com la MAT o l’AVE. De fet, les entitats ecologistes consideren el MIDCAT i la MAT «projectes bessons», tant pel que fa a l'opacitat de la seva tramitació com al model energètic obsolet al qual responen.A més de l'important impacte ambiental que tenen infraestructures com aquest gasoducte (un impacte que ja s’ha posat de manifest en el tram construït des de Martorell fins a Hostalric), les entitats que s’hi oposen consideren que aquest tipus de projectes no contribueixen a la planificació d'un futur energètic viable, sostenible i socialment just. Els projectes que, com el MIDCAT, figuren en estratègies supraestatals, com ara la Unió Energètica i els projectes d’interès comú o el Pla Juncker, impulsen la creació del mercat únic del gas i de l’electricitat a la Unió Europea i obtenen privilegis en forma de finançament públic i acceleració dels tràmits administratius per a la seva execució. Les realitats locals, en canvi, es perceben com a actors passius de tot el procés. Igualment, aquestes estratègies de l'UE tenen un fort component d’acció exterior, ja que les infraestructures arriben al Nord d’Àfrica, a l’Orient Mitjà i al Caspi.Davant d'aquests fets, la Xarxa per la Sobirania Energètica (XSE), l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG), la IAEDEN-Salvem l'Empordà, Bitxacs de la UdG, l'Observatori del Deute de la Globalització (ODG), l’Assemblea de Joves del Gironès i Ecologistes en Acció, així com diverses persones a títol individual, van constituir el passat 9 de febrer una plataforma ciutadana (Plataforma resposta al MidcAT) per fer visible el rebuig ciutadà a aquesta infraestructura gasística, així com al model que respon, i reivindicar una transició energètica, més respectuosa amb l'entorn i les persones i que vagi en consonància amb el territori i les necessitats de mitigació i adaptació davant del canvi climàtic.La plataforma està recollint adhesions i ja compta amb el suport d’organitzacions com Som Energia o l’Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres, entre d’altres. La campanya en Resposta al MidcAT s’iniciarà aquest divendres 24 de març al Casal Popular Pla de l’Estany amb una xerrada-debat que donarà el tret de sortida a l’exposició itinerant dels efectes de la construcció del primer tram (Martorell-Hostalric).