La segona edició dels premis Món rural, impulsats per la Fundació del Món Rural , han guardonat la gironina Miracle Sala, en la categoria de narrativa i amb l'obra La força de les paraules; l'ebrenc Santi Valldepérez, que s’ha endut la categoria de periodisme amb Buda: L'illa del Delta. Documental Interactiu; i l'equip d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona Carles Guirado, Antoni F. Tulla i Natàlia Valldeperas, premi en la categoria d'assaig i recerca pel treball L'Agricultura Social a Catalunya, Desenvolupament local i ocupació per a col·lectius en risc d'exclusió social.

En la categoria de narrativa, els premis han atorgat una menció especial a Alfred Sala, per la novel·la ...i la lluna va somriure. En assaig hi ha hagut menció especial per a Eloi Guinjoan, per la recerca Perseguint les claus de l'èxit. Una anàlisi comparativa de tres experiències de desenvolupament rural: el Priorat, el Lluçanès i la Conca de Tremp. A periodisme, la menció especial ha estat per a un dossier del mitjà Directa sobre els pastors com a gestors dels boscos.L’escriptor Martí Gironell ha conduït l'entrega dels guardons en un acte que ha tingut lloc aquest dijous a la Sala de Juntes de l'edifici del rectorat de la Universitat de Lleida. A l'acte també han assistit Joan Biscarri, vicerrector d'Activitats Culturals i Projecció Universitària, de la Udl; Josep Martínez Banda, responsable d'AgroBank de la territorial de Catalunya; Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) i Marc Riera, el director de la Fundació del Món Rural.