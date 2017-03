El correbou de l'any passat a Torroella de Montgrí Foto: ACN

Els correbous a Olot queden enterrats. El Parlament de Catalunya ha aprovat treure el municipi del llistat de pobles catalans on se celebren les festes tradicionals amb bous. Tot i l'anul·lació del correbou l'any 2016, la ciutat seguia present al llistat català fins aquest dimecres. La votació, que s'ha inclòs dins les esmenes als pressupostos del 2017, ha estat molt ajustada. De fet, només s'ha decidit per un sol vot de diferència.A la votació també s'han suprimit les festes tradicionals amb bous a Torroella, on es celebraven des de feia gairebé 40 anys, i a Roses. Girona, que comptava amb quatre municipis on tradicionalment es feien correbous, es queda ara amb un sol poble, Vidreres.Que Olot s'esborri del llistat suposa enterrar definitivament les opcions de recuperar el correbou a Olot, un acte que ja va ser suprimit a través d'una votació popular. El juny de l'any passat , 3.183 persones van votar a favor d'abolir l'espectacle taurí i el ple municipal va ratificar la decisió ciutadana . Des de l'Ajuntament, tot i l'anulació de la prohibició dels toros a Catalunya per part del Tribunal Constitucional, es tenia molt clar que no hi tornaria a haver toros a la ciutat A diferència del cas d'Olot, on hi ha un consens a favor, la supressió de les vaquetes a Torroella de Montgrí tanca un llarg camí de 37 anys de correbous a la població empordanesa. Suprimir la població de l'annex de la llista dels municipis on se celebren correbous s'incloïa dins una esmena a la Llei dels Pressupostos per al 2017, on també hi apareixien Olot i Roses (Alt Empordà).Però mentre a Junts pel Sí (JXSí) hi havia unanimitat en el cas d'aquests dos últims municipis, amb Torroella de Montgrí no passava el mateix. El grup d'ERC al Parlament volia treure Torroella de l'annex, però el PDECat s'hi oposava.La votació, al final, ha estat molt ajustada. De fet, l'esmena ha prosperat amb només un sol vot de diferència. Dels 131 diputats que hi havia a la Cambra en el moment de la votació, 45 han votat a favor (ERC, la CUP, CSQEP i independents com Anna Caula i Lluís Llach). 44 parlamentaris ho han fet en contra (PDECat i PP) i els 42 restants s'han abstingut (C's i el PSC).